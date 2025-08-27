Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо принял решение перевести игрока «Реала» в резервную команду «Кастилью».
По информации испанских СМИ, Алонсо не планирует в этом сезоне давать игровую практику Фран Гонсалесу и считает, что для его дальнейшего развития лучшим для него будет перевод в «Кастилью».
В этом сезоне Хаби Алонсо планирует доверять место в воротах Тибо Куртуа и при необходимости Андрею Лунину. Третьим вратарем команды будет Серхио Местер.
Фран Гонсалес регулярно тренировался и попадал в заявку «бланкос» при Карло Анчелотти. Вратарь даже сыграл за основную команду в прошлом сезоне.
