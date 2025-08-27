Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Испания
27 августа 2025, 23:02 | Обновлено 27 августа 2025, 23:10
2084
0

Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду

Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»

27 августа 2025, 23:02 | Обновлено 27 августа 2025, 23:10
2084
0
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо принял решение перевести игрока «Реала» в резервную команду «Кастилью».

По информации испанских СМИ, Алонсо не планирует в этом сезоне давать игровую практику Фран Гонсалесу и считает, что для его дальнейшего развития лучшим для него будет перевод в «Кастилью».

В этом сезоне Хаби Алонсо планирует доверять место в воротах Тибо Куртуа и при необходимости Андрею Лунину. Третьим вратарем команды будет Серхио Местер.

Фран Гонсалес регулярно тренировался и попадал в заявку «бланкос» при Карло Анчелотти. Вратарь даже сыграл за основную команду в прошлом сезоне.

По теме:
Два гранда одной страны хотят подписать звезду сборной Украины
Анчелотти обратился к игроку Реала: «Ждешь объяснений? Позвони мне»
Полузащитник Реала, который не нужен Хаби Алонсо, покинет чемпионат Испании
Реал Мадрид Кастилья Реал Мадрид Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Фран Гонсалес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
Футбол | 27 августа 2025, 19:53 37
ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»

Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед игрой с командой из Тель-Авива

Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Футбол | 27 августа 2025, 11:07 7
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма

Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с футболистом, попавшим в ТЦК
Футбол | 27.08.2025, 22:49
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с футболистом, попавшим в ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с футболистом, попавшим в ТЦК
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Футбол | 27.08.2025, 07:46
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27.08.2025, 05:14
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 67
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 1
Бокс
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
26.08.2025, 14:53 35
Футбол
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем