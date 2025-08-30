ВИДЕО. Три гола за первые 15 минут. ПСЖ с Забарным куражится в Тулузе
Парижане громят соперника в Лиге 1
В субботу, 30 августа, проходит матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором играют «Тулуза» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Украинский защитник Илья Забарный вышел сегодня в стартовом составе и играет в паре с Лукасом Беральдо.
За первые 15 минут парижане отгрузили три гола в ворота хозяев. Дубль в матче оформил Жоау Невеш, еще один гол забил Брэдли Баркола.
