  4. ВИДЕО. Три гола за первые 15 минут. ПСЖ с Забарным куражится в Тулузе
Франция
30 августа 2025, 22:26 | Обновлено 30 августа 2025, 22:28
Парижане громят соперника в Лиге 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Тулуза – ПСЖ

В субботу, 30 августа, проходит матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором играют «Тулуза» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Украинский защитник Илья Забарный вышел сегодня в стартовом составе и играет в паре с Лукасом Беральдо.

За первые 15 минут парижане отгрузили три гола в ворота хозяев. Дубль в матче оформил Жоау Невеш, еще один гол забил Брэдли Баркола.

По теме:
Тулуза – ПСЖ. Забарный – в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Жена Забарного показала жизнь в Париже. Живут роскошно
Энрике выбрал стартовый состав ПСЖ на следующий матч. Где Забарный?
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
contr
Забарний-даун кривоногий ☝️
-6
