Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джексон не перейдет в Баварию. Челси заблокировал аренду, названа причина
Англия
30 августа 2025, 18:31 |
699
0

Джексон не перейдет в Баварию. Челси заблокировал аренду, названа причина

Дело в травме Лиама Делапа

30 августа 2025, 18:31 |
699
0
Джексон не перейдет в Баварию. Челси заблокировал аренду, названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

30 августа 2025 года известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сенегальский нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон перейдет в мюнхенскую «Баварию».

Однако уже в этот же день «синие», по информации авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна, приказали 24-летнему футболисту возвращаться в Лондон – аренды в «Баварию» не будет.

Дело в том, что в матче против «Фулгема» (2:0) травмировался другой форвард «Челси» Лиам Делап и ориентировочно вылетел на 8 недель.

В прошлом сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

По теме:
Челси остается непобедимым в АПЛ на Стэмфорд Бридж в 2025 году
ВИДЕО. Полиция предотвратила теракт после матча Челси в Лондоне
Очередное лондонское дерби. Челси без лишних проблем обыграл Фулхэм
Лиам Делап трансферы Бавария Челси трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Фабрицио Романо Николас Джексон травма
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 78
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб

«Бенфика» может приобрести Михаила

ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
Футбол | 29 августа 2025, 19:41 7
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера

Керем Актюркоглу отправился в турецкий «Фенербахче»

Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Футбол | 30.08.2025, 01:34
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30.08.2025, 19:06
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Футбол | 30.08.2025, 13:47
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
29.08.2025, 11:21 6
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Реалу придется преодолеть больше 7 тысяч км ради исторического матча в ЛЧ
Реалу придется преодолеть больше 7 тысяч км ради исторического матча в ЛЧ
28.08.2025, 20:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем