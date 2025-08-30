Джексон не перейдет в Баварию. Челси заблокировал аренду, названа причина

30 августа 2025 года известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сенегальский нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон перейдет в мюнхенскую «Баварию».

Однако уже в этот же день «синие», по информации авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна, приказали 24-летнему футболисту возвращаться в Лондон – аренды в «Баварию» не будет.

Дело в том, что в матче против «Фулгема» (2:0) травмировался другой форвард «Челси» Лиам Делап и ориентировочно вылетел на 8 недель.

В прошлом сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.