Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Сандерленд – Брентфорд
Англия
30 августа 2025, 16:04 | Обновлено 30 августа 2025, 16:05
201
0

Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Сандерленд – Брентфорд

Матч 3-го тура АПЛ начнется в 17:00 по киевскому времени

30 августа 2025, 16:04 | Обновлено 30 августа 2025, 16:05
201
0
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Сандерленд – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч в стартовом составе.

Известны стартовые составы на матч Сандерленд – Брентфорд:

По теме:
Где Миколенко? Известны стартовые составы матча Вулверхэмптон – Эвертон
Астон Вилла – Кристалл Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. Комментарии Слота и Артеты перед матчем Ливерпуль – Арсенал
Сандерленд Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы Егор Ярмолюк
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат U-19. Канте забил 9-й гол за Шахтер, Динамо потеряло очки
Футбол | 30 августа 2025, 15:36 0
Чемпионат U-19. Канте забил 9-й гол за Шахтер, Динамо потеряло очки
Чемпионат U-19. Канте забил 9-й гол за Шахтер, Динамо потеряло очки

Шахтер идет без потерь очков

Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 30 августа 2025, 15:33 5
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025

Поединок 1/16 финала состоится 30 августа и начнется ориентировочно в 19:30

Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Футбол | 29.08.2025, 19:16
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Бокс | 30.08.2025, 01:32
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
Футбол | 29.08.2025, 16:16
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 2
Бокс
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 78
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 7
Футбол
АНБЕР: «Усику было бы очень сложно, этот боксер мастерский, умный»
АНБЕР: «Усику было бы очень сложно, этот боксер мастерский, умный»
28.08.2025, 23:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем