Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Сандерленд – Брентфорд
Матч 3-го тура АПЛ начнется в 17:00 по киевскому времени
В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч в стартовом составе.
Известны стартовые составы на матч Сандерленд – Брентфорд:
RLB's XI to take on Brentford! ❤️#SUNBRE pic.twitter.com/P9u6fzAP3d— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 30, 2025
Your Bees to take on Sunderland 🐝 pic.twitter.com/DOXovN8X1m— Brentford FC (@BrentfordFC) August 30, 2025
