Идеальный вариант. Реал готовит трансфер за 115 миллионов евро

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, мадридский гранд готовит предложение в размере 115 миллионов евро за 21-летнего футболиста. Если игрока не получится подписать этим летом, то «Реал» вернется к его кандидатуре летом 2026 года.

В Мадриде англичанина считают идеальным вариантом на замену Тони Кроосу и Луке Модричу.

В прошедшем сезоне Адам Уортон провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус принял решение о своем будущем в «Реале».