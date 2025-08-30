Идеальный вариант. Реал готовит трансфер за 115 миллионов евро
Испанский гранд нацелился на Адама Уортона
Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, мадридский гранд готовит предложение в размере 115 миллионов евро за 21-летнего футболиста. Если игрока не получится подписать этим летом, то «Реал» вернется к его кандидатуре летом 2026 года.
В Мадриде англичанина считают идеальным вариантом на замену Тони Кроосу и Луке Модричу.
В прошедшем сезоне Адам Уортон провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Винисиус принял решение о своем будущем в «Реале».
