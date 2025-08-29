Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ващук оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Нет смысла сидеть»
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 20:44
Ващук оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Нет смысла сидеть»

Владислав считает, что форварду нужно иметь игровую практику

Ващук оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Нет смысла сидеть»
ФК Динамо Киев. Владислав Ващук

Легендарный футболист «Динамо» Владислав Ващук оценил перспективы украинского форварда Владислава Супряги, ныне выступающего за «Эпицентр» на правах аренды.

– Может, надо было оставить Супрягу, которого Динамо отдало в аренду в Эпицентр?

– Связи нет смысла сидеть в запасе, как это было в Динамо, ему нужно играть. Он пошел в Эпицентр за игровой практикой.

– Вы верите, что там он раскроется?

– Раскрываться Супруге нужно было раньше, а сейчас ему нужно снова почувствовать уверенность в собственных силах, постоянно играть и наконец начать забивать, – сказал Ващук.

Владислав Ващук Владислав Супряга трансферы Эпицентр Каменец-Подольский трансферы УПЛ Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
