Ващук оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Нет смысла сидеть»
Владислав считает, что форварду нужно иметь игровую практику
Легендарный футболист «Динамо» Владислав Ващук оценил перспективы украинского форварда Владислава Супряги, ныне выступающего за «Эпицентр» на правах аренды.
– Может, надо было оставить Супрягу, которого Динамо отдало в аренду в Эпицентр?
– Связи нет смысла сидеть в запасе, как это было в Динамо, ему нужно играть. Он пошел в Эпицентр за игровой практикой.
– Вы верите, что там он раскроется?
– Раскрываться Супруге нужно было раньше, а сейчас ему нужно снова почувствовать уверенность в собственных силах, постоянно играть и наконец начать забивать, – сказал Ващук.
