«Первые дни тяжелые». Велетень прокомментировал трансфер в Полесье

Украинский вингер Владислав Велетень дал несколько комментариев после трансфер из «Колоса» в «Полесье»:

– Влад, приветствуем вас в «Полесье». Когда вы впервые услышали о том, что вас хочет приобрести «Полесье», и какова была ваша первая реакция? Вспомните?

– Спасибо. Да, услышал от агентов и сразу, зная тренера, зная амбиции этого клуба, сказал, что хочу там играть.

– Тот гол, который вы организовали в ворота «Полесья» вместе с Климчуком, ускорил ваш переход? Как думаете?

– Не знаю. Мне кажется, что клубы перед тем, как пригласить игрока, ведут его долго. Поэтому считаю, что нет.

– Продолжите фразу: «Для меня «Полесье» – это шаг вперед, потому что...»

– Потому что, наверное, сейчас это один из крупнейших клубов УПЛ во всем: от класса игроков до инфраструктуры, до задач.

– Как проходят ваши первые дни в клубе? Уже успели немного познакомиться с инфраструктурой? Возможно, уже были в самом городе? Какое первое впечатление?

– Да, был в Житомире. Первые дни тяжелые, потому что еще не снял квартиру, не адаптировался. Езжу постоянно в Киев. Каждый день – много информации, съемок, всего.

– Чего больше всего ожидаете от этого этапа в «Полесье»?

– Ожидаю, что я смогу что-то дать команде и сам буду прогрессировать в этом клубе под руководством этого тренерского состава. Каждый раз, когда буду появляться на поле, буду отдавать все силы для победы.

Ранее сообщалось о том, что Шепелев стал игроком «Полесья».