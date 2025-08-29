Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Первые дни тяжелые». Велетень прокомментировал трансфер в Полесье
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 16:35
«Первые дни тяжелые». Велетень прокомментировал трансфер в Полесье

Украинец перешел в житомирскую команду из «Колоса»

«Первые дни тяжелые». Велетень прокомментировал трансфер в Полесье
ФК Полесье. Владислав Велетень

Украинский вингер Владислав Велетень дал несколько комментариев после трансфер из «Колоса» в «Полесье»:

– Влад, приветствуем вас в «Полесье». Когда вы впервые услышали о том, что вас хочет приобрести «Полесье», и какова была ваша первая реакция? Вспомните?

– Спасибо. Да, услышал от агентов и сразу, зная тренера, зная амбиции этого клуба, сказал, что хочу там играть.

Тот гол, который вы организовали в ворота «Полесья» вместе с Климчуком, ускорил ваш переход? Как думаете?

– Не знаю. Мне кажется, что клубы перед тем, как пригласить игрока, ведут его долго. Поэтому считаю, что нет.

Продолжите фразу: «Для меня «Полесье» – это шаг вперед, потому что...»

– Потому что, наверное, сейчас это один из крупнейших клубов УПЛ во всем: от класса игроков до инфраструктуры, до задач.

Как проходят ваши первые дни в клубе? Уже успели немного познакомиться с инфраструктурой? Возможно, уже были в самом городе? Какое первое впечатление?

– Да, был в Житомире. Первые дни тяжелые, потому что еще не снял квартиру, не адаптировался. Езжу постоянно в Киев. Каждый день – много информации, съемок, всего.

Чего больше всего ожидаете от этого этапа в «Полесье»?

– Ожидаю, что я смогу что-то дать команде и сам буду прогрессировать в этом клубе под руководством этого тренерского состава. Каждый раз, когда буду появляться на поле, буду отдавать все силы для победы.

Ранее сообщалось о том, что Шепелев стал игроком «Полесья».

Даниил Кирияка Источник: ФК Полесье
