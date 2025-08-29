Известный тренер: «В Динамо нет игроков, которые могут повести за собой»

Украинский тренер Юрий Гура в своих прогнозах эксклюзивно для Sport.ua на матчи еврокубков с участием наших команд едва не добился 100-процентной точности. Подвело только «Полесье», которое под занавес поединка с «Фиорентиной» пропустило и проиграло.

Специалист объяснил, почему именно таким был его выбор:

«Начну согласно табелю о рангах. Чувствовал, что вспышки активности динамовцам хватит для быстрого гола в Лиге Европы. Так и произошло. Однако, поскольку состав «Маккаби» более сбалансирован, к тому же, тель-авивцы умеют терпеть, когда соперник давит, то было убеждение, что гости смогут сбить темп и благодаря умелому контролю мяча перевести игру в спокойное русло и удержат нужный им счет. Тем более, что у «Динамо» сейчас проблемы с игроками, которые в трудный момент поведут за собой.

Был убежден, что «Шахтер» не сойдет с дистанции в Лиге конференций, хотя не думал, что в Женеве будет так тяжело. Приходится констатировать, что «горнякам» сложно действовать против визави, которые умеют играть от обороны.

В этом же турнире выступало «Полесье». Склонялся к тому, что футболисты «Фиорентины» после 3:0 в первом матче устроят себе дома легкую прогулку и этим в дебюте воспользуются подопечные Руслана Ротаня. После детской ошибки хозяев они вышли вперед, но я думал, что все завершится результативной ничьей, которая полностью устроит амбициозных флорентийцев . Все шло к этому, однако на последних минутах житомирцам банально не хватило сил, что и повлияло на концентрацию, и хозяева дважды буквально затолкали мяч в ворота. Умение бороться до конца — это черта характера сильных.

В общем, в каждом из этих матчей были разные таймы. Весомое слово сказали игроки ротации: «Маккаби» они помогли после перерыва взять под контроль мяч, добавить в скорости и нивелировать игровое преимущество динамовцев, «горняк» Элиас вышел на замену и в овертайме помог вырвать победу, а длинная скамейка запасных «Фиорентины» позволила флорентийцам, проигрывая 0:2, одержать суперволевую победу над «Полесьем».

И главное, что все итоговые результаты следует признать справедливыми».

