Лига конференций29 августа 2025, 08:51 |
1884
5
Шахтер лаконично обратился к фанатам после выхода в Лигу конференций
«Горняки» поблагодарили болельщиков
Донецкий Шахтер в тяжелом матче одолел швейцарский Серветт (2:1), квалифицировавшись в групповой этап Лиги конференций.
После игры пресс-служба «горняков» опубликовала сообщения в своих социальных сетях, обратившись к болельщикам: «🙏 Спасибо за невероятную поддержку на стадионе и у экранов! 👏», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 8 матчей подряд
Якісь Серветт і важко пройшли? Там нічого у клубі не сплутали? Це ж супер-пупер зірковий Шахтар, а тут проблеми ? Та не може такого бути!
Бо ми непереможні!
Благодарить нужно нашего Президента - Рината Леонидовича Ахметова. За то, что в это тяжелейшее время не бросил родной клуб и всячески его поддерживает!
