Шахтер лаконично обратился к фанатам после выхода в Лигу конференций

Донецкий Шахтер в тяжелом матче одолел швейцарский Серветт (2:1), квалифицировавшись в групповой этап Лиги конференций.

После игры пресс-служба «горняков» опубликовала сообщения в своих социальных сетях, обратившись к болельщикам: «🙏 Спасибо за невероятную поддержку на стадионе и у экранов! 👏», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 8 матчей подряд