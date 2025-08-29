Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер лаконично обратился к фанатам после выхода в Лигу конференций
Шахтер лаконично обратился к фанатам после выхода в Лигу конференций

«Горняки» поблагодарили болельщиков

Шахтер лаконично обратился к фанатам после выхода в Лигу конференций
ФК Шахтер Донецк.

Донецкий Шахтер в тяжелом матче одолел швейцарский Серветт (2:1), квалифицировавшись в групповой этап Лиги конференций.

После игры пресс-служба «горняков» опубликовала сообщения в своих социальных сетях, обратившись к болельщикам: «🙏 Спасибо за невероятную поддержку на стадионе и у экранов! 👏», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 8 матчей подряд

По теме:
Сергей Ковалев: «У Шахтера есть проблема и ее нужно быстрее решать»
Что творилось в раздевалке? Эмоции игроков Шахтера после выхода в ЛК
Стефано ПИОЛИ: «Матч против Полесья? Хотелось бы меньше страдать»
ZloyDeda
Якісь Серветт і важко пройшли? Там нічого у клубі не сплутали? Це ж супер-пупер зірковий Шахтар, а тут проблеми ? Та не може такого бути!
+3
batistuta
Бо ми непереможні!
-3
Фанькин кот
Благодарить нужно нашего Президента - Рината Леонидовича Ахметова. За то, что в это тяжелейшее время не бросил родной клуб и всячески его поддерживает!
-4
