Ямаль – третий. Самые молодые голеадоры топ-5 лиг Европы в XXI веке
Лидером рейтинга стал бывший нападающий дортмундской «Боруссии»
Лидером списка самых молодых голеадоров в топ-5 европейских лигах XXI века является немецкий нападающий «Копенгагена» Юссуфа Мукоко, который в возрасте 16 лет и 28 дней отличился забитым мячом за дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге.
Ближайшим преследователем Мукоко в рейтинге стал итальянский нападающий «Эмполи» Пьетро Пеллегри – 16 лет, 2 месяца, 11 дней («Дженоа»).
Топ-3 замыкает нынешняя звезда «Барселоны» Ламин Ямаль, который забил первый гол в Ла Лиге в возрасте 16 лет, 2 месяцев и 25 дней.
В пятерку лидеров также вошли Фабрис Олинга («Малага»: 16 лет, 3 месяца, 6 дней) и Нил Мопе («Ницца»: 16 лет, 4 месяца, 1 день).
📊 Les buteurs les plus jeunes dans les 5 tops championnats européens au 21eme siècle pic.twitter.com/FX559BZgNd— PopFoot (@ThePopFoot) August 28, 2025
