  Ямаль – третий. Самые молодые голеадоры топ-5 лиг Европы в XXI веке
28 августа 2025, 19:34
Ямаль – третий. Самые молодые голеадоры топ-5 лиг Европы в XXI веке

Лидером рейтинга стал бывший нападающий дортмундской «Боруссии»

Ямаль – третий. Самые молодые голеадоры топ-5 лиг Европы в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуфа Мукоко

Лидером списка самых молодых голеадоров в топ-5 европейских лигах XXI века является немецкий нападающий «Копенгагена» Юссуфа Мукоко, который в возрасте 16 лет и 28 дней отличился забитым мячом за дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге.

Ближайшим преследователем Мукоко в рейтинге стал итальянский нападающий «Эмполи» Пьетро Пеллегри – 16 лет, 2 месяца, 11 дней («Дженоа»).

Топ-3 замыкает нынешняя звезда «Барселоны» Ламин Ямаль, который забил первый гол в Ла Лиге в возрасте 16 лет, 2 месяцев и 25 дней.

В пятерку лидеров также вошли Фабрис Олинга («Малага»: 16 лет, 3 месяца, 6 дней) и Нил Мопе («Ницца»: 16 лет, 4 месяца, 1 день).

