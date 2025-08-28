Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Что-то случилось». Моуриньо наехал на руководство Фенербахче из-за Лунина
Испания
28 августа 2025, 13:29 | Обновлено 28 августа 2025, 13:35
«Что-то случилось». Моуриньо наехал на руководство Фенербахче из-за Лунина

Португальский тренер недоволен тем, что клуб не подписал украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию с тем, что его клуб не смог подписать украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина и испанского полузащитника ПСЖ Марко Асенсио.

«Я не думаю, что были предприняты дополнительные усилия для получения этих трансферов. Если бы Лига чемпионов была главной целью нашего клуба, думаю, что-то случилось бы с новыми приобретениями к матчам с «Фейеноордом» и «Бенфикой», – цитирует Моуриньо El Desmarque.

«Фенербахче» не сумел пробиться в основной этап Лиги чемпионов. В квалификации турнира команда Моуриньо прошла «Фейеноорд», но уступила «Бенфике».

Сообщалось, что Хаби Алонсо принял важное решение по Лунину.

чемпионат Турции по футболу Фенербахче Жозе Моуриньо ПСЖ Марко Асенсио Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
SHN
И сюда Лунина приплели
Может и Аморим скажет,что вчера он вылетел без Лунина?
Ответить
+1
