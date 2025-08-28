«Что-то случилось». Моуриньо наехал на руководство Фенербахче из-за Лунина
Португальский тренер недоволен тем, что клуб не подписал украинца
Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию с тем, что его клуб не смог подписать украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина и испанского полузащитника ПСЖ Марко Асенсио.
«Я не думаю, что были предприняты дополнительные усилия для получения этих трансферов. Если бы Лига чемпионов была главной целью нашего клуба, думаю, что-то случилось бы с новыми приобретениями к матчам с «Фейеноордом» и «Бенфикой», – цитирует Моуриньо El Desmarque.
«Фенербахче» не сумел пробиться в основной этап Лиги чемпионов. В квалификации турнира команда Моуриньо прошла «Фейеноорд», но уступила «Бенфике».
Сообщалось, что Хаби Алонсо принял важное решение по Лунину.
