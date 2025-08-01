Приятные новости для Андрея. Алонсо принял важное решение по Лунину

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо принял решение по вратарской позиции в команде, сообщает Grada3.

Так, по информации источника, руководитель «сливочных» определился, что основным голкипером в коллективе, как и было на клубном чемпионате мира, будет бельгиец Тибо Куртуа.

Также отмечается, что Алонсо полностью доверяет украинскому вратарю Андрею Лунину. Поэтому тренер «Реала» дал понять, что не исключает, что предоставит последнему больше игровой практики, чем тот имел под руководством Карло Анчелотти.

Вероятно, украинец вместе с выступлениями в Кубке Испании, который считался «его» турниром, получит также возможность сыграть за «сливочных» часть матчей, когда у команды будет плотный график.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов избавиться от Лунина.