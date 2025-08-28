Юрий ВИРТ: «Я уверен, что Усик сыграет в чемпионате Украины»

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт оценил шансы украинского боксера Александра Усика дебютировать в профессиональном футболе.

– Вам бы интересно было увидеть дебют Усика за Полесье на профессиональном уровне?

– Кстати, Усик дебютировал за Полесье именно в матче с Вересом на товарищеском турнире Winter Cup. Я очень хорошо помню этот момент. Не исключаю вариант, что завтра будет жеребьевка Кубка Украины, нам достанется Полесье и Усик дебютирует на профессиональном уровне снова против моей команды.

Когда он вышел против Вереса и пробежался, то защитники в страхе были. Я уверен, что Усик сыграет в чемпионате Украины, он хорошо тренируется и играет на своем уровне.

– Если тернопольская Нива все-таки сыграет против Полесья с Усиком, то какую установку вы дадите защитникам, как играть против чемпиона мира по боксу, выступающему в футболе на позиции нападающего?

– Главное, чтобы без стычек было и не перешло в рукопашную, потому что там шансов нет. Слава богу, что мы будем играть в футбол. Конечно, это шутки. Усик – здоровенький мужчина, поэтому защитникам с ним нужно будет хорошо бороться на поле, – сказал специалист.

Ранее стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе