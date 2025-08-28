175-я ракетка в свой дебют на GS вышел в 3-й круг USO, выбив 30-го сеяного
Жером Ким в пяти сетах за 4 часа и 25 минут одолел Брендона Накашиму в 1/32 финала
22-летний швейцарский теннисист Жером Ким (АТР 175) пробился в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2025.
Во втором раунде швейцарец обыграл Брендона Накашиму (США, ATP 31), который посеян под 30-м номером. Киму одержал победу в пяти сетах за 4 часа и 25 минут.
US Open 2025. 1/64 финала
Брендон Накашима (США) [30] – Жером Ким (Швейцария) [Q] – 6:4, 6:7 (2:7), 5:7, 6:3, 6:7 (8:10)
Это была первая встреча соперников.
Ким впервые в карьере играет в основной сетке турнира Grand Slam. На US Open он стартова с квалификации и, помимо Накашимы, также уже прошел Карлоса Табернера, Майкла Чжена, Ву Йибина и Итана Куинна. Его следующим соперником будет четвертый номер рейтинга ATP Тейлор Фритц.
Ким стартовал 485-м в рейтинге в 2024 году. В июне дебютировал в топ-300 и в топ-200 в июле, а сейчас идет 150-м в LIVE-рейтинге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никола Олислагерс установила рекорд Австралии, прыгнув на 2.04 метра
Либо грудь в крестах, либо голова в кустах