175-я ракетка в свой дебют на GS вышел в 3-й круг USO, выбив 30-го сеяного

22-летний швейцарский теннисист Жером Ким (АТР 175) пробился в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2025.

Во втором раунде швейцарец обыграл Брендона Накашиму (США, ATP 31), который посеян под 30-м номером. Киму одержал победу в пяти сетах за 4 часа и 25 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Брендон Накашима (США) [30] – Жером Ким (Швейцария) [Q] – 6:4, 6:7 (2:7), 5:7, 6:3, 6:7 (8:10)

Это была первая встреча соперников.

Ким впервые в карьере играет в основной сетке турнира Grand Slam. На US Open он стартова с квалификации и, помимо Накашимы, также уже прошел Карлоса Табернера, Майкла Чжена, Ву Йибина и Итана Куинна. Его следующим соперником будет четвертый номер рейтинга ATP Тейлор Фритц.

Ким стартовал 485-м в рейтинге в 2024 году. В июне дебютировал в топ-300 и в топ-200 в июле, а сейчас идет 150-м в LIVE-рейтинге.