Украина. Премьер лига27 августа 2025, 06:57 | Обновлено 27 августа 2025, 07:12
Назначены судьи на 4-й тур УПЛ. Кто обслужит поединки Динамо и Шахтера
Виталий Романов будет работать на матче между Динамо и Полесьем
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 4-й тур УПЛ.
Определены судейские бригады на матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 4-го тура продлятся с 29 до 31 августа.
Судьей матча между Динамо и Полесьем назначен Виталий Романов из Днепра.
Игру между Шахтером и Александрией будет обслуживать рефери Клим Заброда из Киева.
УПЛ. 4-й тур
