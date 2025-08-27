Назначены судьи на 4-й тур УПЛ. Кто обслужит поединки Динамо и Шахтера

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 4-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 4-го тура продлятся с 29 до 31 августа.

Судьей матча между Динамо и Полесьем назначен Виталий Романов из Днепра.

Игру между Шахтером и Александрией будет обслуживать рефери Клим Заброда из Киева.

УПЛ. 4-й тур