Последняя попытка. Ливерпуль намерен подписать форварда за 150 млн евро

Английский «Ливерпуль» сделает последнюю попытку, чтобы подписать форварда «Ньюкасла» Александера Исака до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Грэм Бейли.

«Мерсисайдцы» несколько раз делали предложение о трансфере 25-летнего шведа, однако «сороки» наотрез отказались отпускать своего лидера. По информации источника, чемпионы Премьер-лиги отправят запрос о переходе игрока за 150 млн евро, но готовы добавить еще десять в виде бонусов.

Если «Ньюкасл» снова откажется продавать Исака, «Ливерпуль» выйдет из переговоров и вынужденно прекратит все попытки подписать Александера.

Сам Исак провел непростой разговор с руководством «Ньюкасла», в ходе которого сообщил, что больше никогда не сыграет ни одной минуты за команду. Швед готов принять любое дисциплинарное наказание, но не намерен больше одевать футболку «сорок».

Руководство «Ньюкасла» пока не знает, что делать с трансфером игрока, но решило выйти на рынок, чтобы найти другого форварда вместо Исака. Ситуация вокруг футболиста остается сложной и напряженной.