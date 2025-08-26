Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал закончил с новичками на лето. Только два игрока могут уйти
Испания
26 августа 2025, 16:01 | Обновлено 26 августа 2025, 16:12
283
0

Реал закончил с новичками на лето. Только два игрока могут уйти

Только Родриго и Себальос близки к уходу

26 августа 2025, 16:01 | Обновлено 26 августа 2025, 16:12
283
0
Реал закончил с новичками на лето. Только два игрока могут уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Реал до завершения трансферного окна не планирует подписывать новичков. Сообщается, что тренер Хаби Алонсо полностью доволен составом и даже хочет, чтобы некоторые игроки покинули команду.

Сейчас ближе всех к уходу хавбек Дани Себальос и форвард Родриго.

Сообщается, что Себальос дал добро на трансфер, если клуб сможет договориться о полноценной продаже, а не аренде.

А вот Родриго не хочет покидать мадридскую команду. Игрок доволен, что вышел в основном составе в матче против Овьедо и намерен бороться за свое место в команде.

Ранее была информация о том, что в списке наставника на выход был и украинский вратарь Андрей Лунин, но игрок отказался уйти из команды.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги подписала экс-игрока Шахтера
Пиза договорилась о трансфере бразильского гения, которого хотел МЮ
Сотрудничество понравилось. Бетис хочет приобрести вингера Ман Юнайтед
Реал Мадрид Родриго Гоес Андрей Лунин Дани Себальос трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Феникса-Мариуполя: «Хочеться сыграть в Кубке с Карпатами»
Футбол | 26 августа 2025, 15:09 0
Тренер Феникса-Мариуполя: «Хочеться сыграть в Кубке с Карпатами»
Тренер Феникса-Мариуполя: «Хочеться сыграть в Кубке с Карпатами»

Львовяне готовы даже провести матч на выезде

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 26 августа 2025, 07:12 26
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»

Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе

Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Футбол | 26.08.2025, 07:46
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26.08.2025, 13:07
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Теннис | 25.08.2025, 16:56
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
25.08.2025, 03:56
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 79
Футбол
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
25.08.2025, 18:45 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 34
Футбол
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем