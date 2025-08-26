Реал закончил с новичками на лето. Только два игрока могут уйти

Реал до завершения трансферного окна не планирует подписывать новичков. Сообщается, что тренер Хаби Алонсо полностью доволен составом и даже хочет, чтобы некоторые игроки покинули команду.

Сейчас ближе всех к уходу хавбек Дани Себальос и форвард Родриго.

Сообщается, что Себальос дал добро на трансфер, если клуб сможет договориться о полноценной продаже, а не аренде.

А вот Родриго не хочет покидать мадридскую команду. Игрок доволен, что вышел в основном составе в матче против Овьедо и намерен бороться за свое место в команде.

Ранее была информация о том, что в списке наставника на выход был и украинский вратарь Андрей Лунин, но игрок отказался уйти из команды.