Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кучер объяснил, чем пребывание Лунина может навредить сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
Кучер объяснил, чем пребывание Лунина может навредить сборной Украины

Александр подчеркнул отсутствие игровой практики у некоторых игроков

УАФ. Александр Кучер

Известный в прошлом футболист и тренер Александр Кучер ответил на вопрос, станет ли отсутствие игровой практики проблемой для некоторых игроков сборной Украины.

– Действительно, Лунин, Миколенко, Таловеров, Зинченко, Малиновский, Яремчук, возможно, Довбик. Это футболисты, которые травмированы или ограничены в игровой практике. Это может стать большой проблемой для «сине-желтых»?

– Некоторые из названных вами футболистов не вызваны на этот сбор. Из-за проблем с игровой практикой у исполнителя пропадает уверенность, и это вредит не только игроку, но и национальной команде. Наставнику сборной всегда хочется, чтобы кандидат играл, тогда видны все его плюсы и минусы.

