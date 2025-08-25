Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Победа Интера запомнилась интересными статистическими фактами
Италия
25 августа 2025, 23:59 | Обновлено 26 августа 2025, 00:23
Победа Интера запомнилась интересными статистическими фактами

Тюрам, Лаутаро и Барелла достигли знаковых цифр в матче против «Торино»

25 августа 2025, 23:59 | Обновлено 26 августа 2025, 00:23
Победа Интера запомнилась интересными статистическими фактами
В матче первого тура итальянской Серии А «Интер» победил «Торино» со счетом 5:0.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Дубль на свой счет записал французский форвард Маркус Тюрам. Нападающий «Интера» забил уже 75 голов в топ-5 европейских чемпионатах (34 – «Боруссия» Менхенгладбах, 29 – «Интер», 12 – «Генгам»).

Лаутаро Мартинес забил 80-й гол на стадионе «Сан-Сиро».

Николо Барелла отличился в матче результативной передачей. Таким образом, итальянец уже в 10 сезонах Серии А подряд имеет в своем активе хотя бы один ассист. Среди всех хавбеков топ-5 европейских чемпионатов с сезона 2016/17 только двое могут похвастаться подобным достижением: Родри и Паскаль Гросс.

