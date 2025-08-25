Победа Интера запомнилась интересными статистическими фактами
Тюрам, Лаутаро и Барелла достигли знаковых цифр в матче против «Торино»
В матче первого тура итальянской Серии А «Интер» победил «Торино» со счетом 5:0.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Дубль на свой счет записал французский форвард Маркус Тюрам. Нападающий «Интера» забил уже 75 голов в топ-5 европейских чемпионатах (34 – «Боруссия» Менхенгладбах, 29 – «Интер», 12 – «Генгам»).
Лаутаро Мартинес забил 80-й гол на стадионе «Сан-Сиро».
Николо Барелла отличился в матче результативной передачей. Таким образом, итальянец уже в 10 сезонах Серии А подряд имеет в своем активе хотя бы один ассист. Среди всех хавбеков топ-5 европейских чемпионатов с сезона 2016/17 только двое могут похвастаться подобным достижением: Родри и Паскаль Гросс.
10 - Nicolò #Barella is just one of 3 midfielders to have provided assists in each of the last 10 seasons in the Big-5 European Leagues (since 2016/17), along with Rodri and Pascal Groß: 44 assists for the Nerazzurri player in total in the period. Precise.#InterTorino— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 25, 2025
Marcus Thuram has scored 75 in Europe’s top 5 leagues.— StatMuse FC (@statmusefc) August 25, 2025
34 for M’gladbach
29 for Inter
12 for Guingamp
Only 4 of those goals are penalties. pic.twitter.com/HXNKy3cmNL
