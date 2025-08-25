Победа Интера запомнилась интересными статистическими фактами

В матче первого тура итальянской Серии А «Интер» победил «Торино» со счетом 5:0.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Дубль на свой счет записал французский форвард Маркус Тюрам. Нападающий «Интера» забил уже 75 голов в топ-5 европейских чемпионатах (34 – «Боруссия» Менхенгладбах, 29 – «Интер», 12 – «Генгам»).

Лаутаро Мартинес забил 80-й гол на стадионе «Сан-Сиро».

Николо Барелла отличился в матче результативной передачей. Таким образом, итальянец уже в 10 сезонах Серии А подряд имеет в своем активе хотя бы один ассист. Среди всех хавбеков топ-5 европейских чемпионатов с сезона 2016/17 только двое могут похвастаться подобным достижением: Родри и Паскаль Гросс.

10 - Nicolò #Barella is just one of 3 midfielders to have provided assists in each of the last 10 seasons in the Big-5 European Leagues (since 2016/17), along with Rodri and Pascal Groß: 44 assists for the Nerazzurri player in total in the period. Precise.#InterTorino — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 25, 2025