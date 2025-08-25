Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Италия
25 августа 2025, 18:46 |
Интер – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа в 21:45 поединок Серии А

Интер – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельника, 25 августа, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Торино».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Торино
По теме:
Интер – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Переговоры стартовали. Рома сделала первый шаг к игроку Ливерпуля
Пиза впервые с 1991 года забила гол в итальянской Серии А
Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Интер Милан Торино Интер - Торино
