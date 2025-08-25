Италия25 августа 2025, 18:46 |
3
0
Интер – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа в 21:45 поединок Серии А
25 августа 2025, 18:46 |
3
0
В понедельника, 25 августа, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Торино».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – ТориноСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 24 августа 2025, 23:41 0
Джанис Тджен обыграла Веронику Кудерметову на старте мейджора в Нью-Йорке
Футбол | 25 августа 2025, 04:42 5
Андрей продолжил заниматься по индивидуальной программе и не покидал клубную базу
Футбол | 25.08.2025, 17:59
Футбол | 25.08.2025, 04:03
Футбол | 25.08.2025, 13:24
Комментарии 0
Популярные новости
24.08.2025, 11:00 83
24.08.2025, 00:46 1
24.08.2025, 11:30 2
25.08.2025, 03:08 2
25.08.2025, 09:27 42
25.08.2025, 01:38 7
23.08.2025, 20:05 6
24.08.2025, 13:19 14