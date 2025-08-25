МОНФИС: «Болят шея и колено. Я не чувствую себя хорошо в теннисном плане»

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис высказался перед стартом на Открытом чемпионате США 2025:

– Как вы себя чувствуете после вашего отказа от участия в Цинциннати?

– Честно говоря, нормально. В жизни все очень хорошо. Но вот у меня уже два дня болят шея и колено, так что для тенниса это немного неприятно. Это износ. К сожалению, он проявляется... Я немного по-другому тренировался.

– Значит, цели на этот турнир не слишком высокие, я полагаю...

– Я это говорю уже три года, выиграть один матч – меня устраивает. Я бы хотел выиграть свой первый круг. Уже три года, с тех пор как я вернулся после травмы, все именно так. Я играю хуже, чувствую себя хуже, поэтому цели гораздо проще. Я просто стараюсь выиграть как можно больше матчей. Выиграть один – это уже хорошо. Я честно скажу: я не чувствую себя хорошо физически, не чувствую себя хорошо в теннисном плане... В голове я в порядке, но это мне не особо помогает.

– Ваш первый US Open был двадцать лет назад, это немало.

– Да... Это долго. Это долго и это забавно. Двадцать лет назад я уже здесь гулял. Это красивая история, красивые цифры. Это турнир, который я всегда любил за его энергию. Здесь было как второй дом. Публика всегда очень приятная, есть прекрасное единение. Я всегда ждал этот турнир в своем сезоне. Это не турнир, который я находил тяжелым для себя. Для меня он не был тяжелым, с физической точки зрения. Самое трудное, на самом деле, это у нас, на Ролан Гаррос.

– В 2005 году вы начинаете с памятного матча против Новака Джоковича, уже тогда.

– Он выиграл в пяти сетах, 7:5 в последнем. Это было круто. Мы играли на 9-м или 10-м корте, что-то такое. Я помню долгий матч. Физически ему было немного тяжело, но он сумел выбраться.

В первом раунде US Open Монфис сыграет против «нейтрала» Романа Сафиуллина. Поединок состоится 26 августа.