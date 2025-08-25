Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. МОНФИС: «Болят шея и колено. Я не чувствую себя хорошо в теннисном плане»
US Open
25 августа 2025, 11:04 |
111
0

МОНФИС: «Болят шея и колено. Я не чувствую себя хорошо в теннисном плане»

Муж Элины Свитолиной поделился ожиданиями от US Open 2025

25 августа 2025, 11:04 |
111
0
МОНФИС: «Болят шея и колено. Я не чувствую себя хорошо в теннисном плане»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис высказался перед стартом на Открытом чемпионате США 2025:

– Как вы себя чувствуете после вашего отказа от участия в Цинциннати?

– Честно говоря, нормально. В жизни все очень хорошо. Но вот у меня уже два дня болят шея и колено, так что для тенниса это немного неприятно. Это износ. К сожалению, он проявляется... Я немного по-другому тренировался.

– Значит, цели на этот турнир не слишком высокие, я полагаю...

– Я это говорю уже три года, выиграть один матч – меня устраивает. Я бы хотел выиграть свой первый круг. Уже три года, с тех пор как я вернулся после травмы, все именно так. Я играю хуже, чувствую себя хуже, поэтому цели гораздо проще. Я просто стараюсь выиграть как можно больше матчей. Выиграть один – это уже хорошо. Я честно скажу: я не чувствую себя хорошо физически, не чувствую себя хорошо в теннисном плане... В голове я в порядке, но это мне не особо помогает.

– Ваш первый US Open был двадцать лет назад, это немало.

– Да... Это долго. Это долго и это забавно. Двадцать лет назад я уже здесь гулял. Это красивая история, красивые цифры. Это турнир, который я всегда любил за его энергию. Здесь было как второй дом. Публика всегда очень приятная, есть прекрасное единение. Я всегда ждал этот турнир в своем сезоне. Это не турнир, который я находил тяжелым для себя. Для меня он не был тяжелым, с физической точки зрения. Самое трудное, на самом деле, это у нас, на Ролан Гаррос.

– В 2005 году вы начинаете с памятного матча против Новака Джоковича, уже тогда.

– Он выиграл в пяти сетах, 7:5 в последнем. Это было круто. Мы играли на 9-м или 10-м корте, что-то такое. Я помню долгий матч. Физически ему было немного тяжело, но он сумел выбраться.

В первом раунде US Open Монфис сыграет против «нейтрала» Романа Сафиуллина. Поединок состоится 26 августа.

По теме:
Наоми ОСАКА: «Монфис? Он мой GOAT. Он такой, каким я его и представляла»
ВИДЕО. Костюк рассказала, в какой сфере хочет поработать
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Прогноз и анонс на матч US Open
Гаэль Монфис US Open 2025
Даниил Агарков Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25 августа 2025, 09:27 21
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании

Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Бокс | 24 августа 2025, 11:30 2
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»

Американец похвалил Шугара Рэя Робинсона

Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Могла выйти на Стародубцеву: прошлогодняя финалистка стартовала на US Open
Теннис | 25.08.2025, 07:12
Могла выйти на Стародубцеву: прошлогодняя финалистка стартовала на US Open
Могла выйти на Стародубцеву: прошлогодняя финалистка стартовала на US Open
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 85
Другие виды
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 13
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем