Дал ответ. Лунин принял решение по трансферу в Фенербахче

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение по трансферу в «Фенербахче». Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, 26-летний футболист отказал турецкому клубу в переходе. Украинец намерен остаться в мадридском гранде.

В «Фенербахче» же намерены избавиться от Доминика Ливаковича.

В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунин получил предложение от культового клуба.