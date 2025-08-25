Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Дал ответ. Лунин принял решение по трансферу в Фенербахче

Украинский голкипер намерен остаться в «Реале»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение по трансферу в «Фенербахче». Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, 26-летний футболист отказал турецкому клубу в переходе. Украинец намерен остаться в мадридском гранде.

В «Фенербахче» же намерены избавиться от Доминика Ливаковича.

В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунин получил предложение от культового клуба.

Mark4854590
Лунін з Реала нікуди не піде. Хіба що у топклуб і то не точно
Роман Роизин
Он никуда на перейдет по одной простой причине. У него матриархат а семье ( не говорю что это плохо или хорошо). Иначе перешёл бы в МЮ там где был бы основным. Но повторюсь его супруге в Мадриде комфортно и поэтому он никуда никогда не перейдет до окончания контракта в Реале
