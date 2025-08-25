Дал ответ. Лунин принял решение по трансферу в Фенербахче
Украинский голкипер намерен остаться в «Реале»
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение по трансферу в «Фенербахче». Об этом сообщает Fotomac.
По информации источника, 26-летний футболист отказал турецкому клубу в переходе. Украинец намерен остаться в мадридском гранде.
В «Фенербахче» же намерены избавиться от Доминика Ливаковича.
В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Лунин получил предложение от культового клуба.
