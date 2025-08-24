Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Не без ошибки Крапивцова. Бьюкенен сделал хет-трик в ворота Жироны
Испания
24 августа 2025, 22:02 | Обновлено 24 августа 2025, 22:57
Канадский вингер трижды отличился в воротах Крапивцова

Getty Images/Global Images Ukraine. Тейджон Бьюкенен

В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей.

На 64-й минуте Тейджон Бьюкенен сделал хет-трик в ворота гостей из Каталонии. Мяч попал в сетку после того, как Крапивцов неудачно его отбил. Счет на табло – 5:0.

❗️ ВИДЕО. Бьюкенен сделал хет-трик в ворота Жироны

Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Владислав Крапивцов Вильярреал - Жирона Тейджон Бьюкенен
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
