«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал возможное возвращение на должность главного тренера. Специалист не хочет зарекаться, но не собирается возобновлять карьеру наставника:

– Есть ли еще желание где-нибудь поработать?

– Я над тем не задумывался, честно. Последним моим местом работы были «Карпаты», я их вывел в Высшую лигу.

Где-то, как говорится, отошел, потому что когда ты работал немножко с другими футболистами на протяжении многих лет... Это сейчас работа для молодых тренеров – набивать руку, где-то и ошибаться. А у меня уже права на ошибку нет.

– Вам уже этого не подарят?

– Мне не подарят, это во-первых, и я бы не хотел. А так на хорошей ноте я закончил, команда играет в Высшей лиге. Время покажет, зарекаться не надо, – сказал Маркевич.

За свою карьеру Маркевич работал во многих клубах, в том числе тренировал львовские «Карпаты», харьковский «Металлист», «Днепр» и сборную Украину.