Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Украина. Премьер лига
24 августа 2025, 03:44 | Обновлено 24 августа 2025, 04:21
671
1

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение

Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол

24 августа 2025, 03:44 | Обновлено 24 августа 2025, 04:21
671
1
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал возможное возвращение на должность главного тренера. Специалист не хочет зарекаться, но не собирается возобновлять карьеру наставника:

– Есть ли еще желание где-нибудь поработать?

– Я над тем не задумывался, честно. Последним моим местом работы были «Карпаты», я их вывел в Высшую лигу.

Где-то, как говорится, отошел, потому что когда ты работал немножко с другими футболистами на протяжении многих лет... Это сейчас работа для молодых тренеров – набивать руку, где-то и ошибаться. А у меня уже права на ошибку нет.

– Вам уже этого не подарят?

– Мне не подарят, это во-первых, и я бы не хотел. А так на хорошей ноте я закончил, команда играет в Высшей лиге. Время покажет, зарекаться не надо, – сказал Маркевич.

За свою карьеру Маркевич работал во многих клубах, в том числе тренировал львовские «Карпаты», харьковский «Металлист», «Днепр» и сборную Украину.

По теме:
ФОТО. В семье футболиста Кривбасса ожидается пополнение
КАНТЕ: «Забить 6 голов в одном матче за Шахтер – это особое чувство»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Волейбол | 23 августа 2025, 17:43 4
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером

Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке

Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Футбол | 23 августа 2025, 11:18 1
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в «Манчестер Сити»

Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
Футбол | 23.08.2025, 21:36
Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
ВИДЕО. Синчук забил дебютный гол в MLS в составе «Клуб де Фут Монреаль»
Футбол | 24.08.2025, 03:17
ВИДЕО. Синчук забил дебютный гол в MLS в составе «Клуб де Фут Монреаль»
ВИДЕО. Синчук забил дебютный гол в MLS в составе «Клуб де Фут Монреаль»
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Футбол | 23.08.2025, 08:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Мог бы ещё годик два кого-нибудь потренировать. Здоровье позволяет. 
Ответить
0
Популярные новости
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 35
Футбол
Карл ФРОЧ: «Хотите бой с Усиком? Это станет его концом»
Карл ФРОЧ: «Хотите бой с Усиком? Это станет его концом»
22.08.2025, 00:40 1
Бокс
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
22.08.2025, 09:29 9
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 52
Футбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем