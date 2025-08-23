Кубок Украины23 августа 2025, 14:38 |
ВИДЕО. Сенсация близко. Любительский клуб вышел вперед в игре с Эпицентром
«Агротех» открыл счет в поединке 1/32 финала Кубка Украины
23 августа 2025, 14:38
23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира играют «Агротех» Тышковка и «Эпицентр» Каменец-Подольский.
Матч проходит на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Игра началась в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 67-й минуте поединка любительский клуб неожиданно вышел вперед, наказав участника УПЛ за ошибку в обороне.
