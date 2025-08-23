Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сенсация близко. Любительский клуб вышел вперед в игре с Эпицентром
Кубок Украины
23 августа 2025, 14:38 |
314
0

ВИДЕО. Сенсация близко. Любительский клуб вышел вперед в игре с Эпицентром

«Агротех» открыл счет в поединке 1/32 финала Кубка Украины

23 августа 2025, 14:38 |
314
0
ВИДЕО. Сенсация близко. Любительский клуб вышел вперед в игре с Эпицентром
ФК Агротех

23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира играют «Агротех» Тышковка и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Матч проходит на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Игра началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 67-й минуте поединка любительский клуб неожиданно вышел вперед, наказав участника УПЛ за ошибку в обороне.

ВИДЕО. Сенсация близко. Любительский клуб вышел вперед в игре с Эпицентром

По теме:
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Фазенда уступила запорожскому Металлургу в 1/32 финала Кубка Украины
Слован – Янг Бойз – 0:1. Клуб украинцев проиграл. Видео гола и обзор матча
Кубок Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский Агротех Тишковка видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Другие виды | 22 августа 2025, 20:53 13
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!

Украинский спортсмен в Брюсселе показал результат 2.25 метра

Атлетико – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 23 августа 2025, 13:24 0
Атлетико – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 августа в 20:30 по Киеву

Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Футбол | 23.08.2025, 08:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23.08.2025, 08:44
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Футбол | 22.08.2025, 20:57
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 10
Бокс
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 17
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 33
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
21.08.2025, 20:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем