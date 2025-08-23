Гвардиола намекнул на трансфер звезды. Ему уже нашли замену
Бразилец Эдерсон может сменить клубную прописку
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола намекнул на уход бразильского голкипера «горожан» Эдерсона, которым интересуется турецкий «Галатасарай».
«Трансферное окно открыто к матчу с «Брайтоном». Только после этого можно сказать, что все позади. Сейчас остается только задаваться вопросом: "Что будет дальше?", – заявил Гвардиола.
Бразильский вратарь выступает за английский клуб из 2017 года. Его контракт с «Манчестер Сити» заканчивается в июне 2026 года. Примерная стоимость Эдерсона составляет 20 млн евро.
