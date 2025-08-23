Гвардиола намекнул на трансфер звезды. Ему уже нашли замену

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола намекнул на уход бразильского голкипера «горожан» Эдерсона, которым интересуется турецкий «Галатасарай».

«Трансферное окно открыто к матчу с «Брайтоном». Только после этого можно сказать, что все позади. Сейчас остается только задаваться вопросом: "Что будет дальше?", – заявил Гвардиола.

Бразильский вратарь выступает за английский клуб из 2017 года. Его контракт с «Манчестер Сити» заканчивается в июне 2026 года. Примерная стоимость Эдерсона составляет 20 млн евро.

Ранее сообщается, что Романо назвал будущий клуб Доннаруммы.