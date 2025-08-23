Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПИОЛИ: «Это был сложный матч с Полесьем. Но квалификация еще не завершена»
Лига конференций
23 августа 2025, 06:10 | Обновлено 23 августа 2025, 06:30
ПИОЛИ: «Это был сложный матч с Полесьем. Но квалификация еще не завершена»

Коуч Фиорентины рассказал о победном поединке в Лиге конференций

ПИОЛИ: «Это был сложный матч с Полесьем. Но квалификация еще не завершена»
ФК Фиорентина. Стефано Пиоли

Главный тренер Фиорентины Стефано Пиоли рассказал о первом матче Q4 Лиги конференций УЕФА против житомирского «Полесья» в словацком Прешове (3:0):

– Вы сразу с первых минут задали правильный настрой. Насколько это было важно для команды?

– Да, я считаю, что это самое важное. Как часто бывает, когда выигрываешь, нужно использовать ключевые моменты матча. Мы воспользовались большим сейвом Деви, чтобы почти сразу удвоить счет. Игра была сложной, но команда работала как единое целое. Мы хорошо знаем наших соперников и их намерения, и смогли не позволить им создать опасные моменты.

– Игра была сложной, особенно первый официальный матч.

– Да, это была тяжелая игра. Команда заслуживает победы, потому что мы хорошо работали последние 40 дней. Это справедливое признание их работы. Хотя у нас сейчас хорошее преимущество, квалификация еще не завершена, поэтому нужно оставаться внимательными в ответном матче.

– Что можете сказать о игре команды после того, как соперник остался в меньшинстве?

– Мы видели хорошие комбинации, и даже с меньшим числом игроков соперник продолжал бороться. Мы действовали внимательно, сотрудничали на поле и стремились пропустить как можно меньше. Мне очень понравился дух команды.

– Как оцениваете игру Гудмундссона?

– Он наконец проявил себя, но мы ожидаем еще больше, потому что у него большой потенциал. В целом его выступление было положительным. Учитывая, что мы оставались в меньшинстве долгое время в первом матче при неидеальной физической форме, команда проявила силу духа и менталитет.

– Вы говорили о важности тренировок и подхода игроков.

– Да, именно так. То, как мы тренируемся в течение недели, влияет на результат в матчах. Мы видим это и в заменах – энергия и позитив, которые игроки передают друг другу, даже в мелочах, важны для коллектива.

– Удовлетворены ли составом команды и глубиной скамейки?

– Я не просил слишком длинный состав. Мне нужны мотивированные игроки высокого уровня, готовые играть. Мы хотим пройти этот этап и проводить больше матчей, поэтому все игроки должны быть готовы. Кто тренируется правильно, тот играет; кто не тренируется – играет меньше.

– Какие еще моменты стоит улучшить?

– В начале игры была четверть часа, когда мы могли лучше обыгрывать прессинг соперника. Мы потеряли несколько мячей из-за неверных решений и слабой игры без мяча. Тем не менее я рад нашим болельщикам, которые поддерживали нас, и мы смогли подарить им эту победу, хотя она еще частичная.

Стефано Пиоли Фиорентина пресс-конференция Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина
Николай Степанов Источник: ФК Фиорентина
