ВИДЕО. Олисе и Диас огорчили РБ Лейпциг в первом туре Бундеслиги

22 августа состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.

Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

На 27-й минуте хозяева вышли вперед – французский полузащитник Олисе открыл счет после передачи от Станишича. Через пять минут Луис Диас сумел удвоить преимущество мюнхенской команды.

ВИДЕО. Олисе открыл счет после передачи Станишича

ВИДЕО. Диас забил в ворота РБ Лейпциг и удвоил преимущество мюнхенской команды