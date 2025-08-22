ВИДЕО. Олисе и Диас огорчили РБ Лейпциг в первом туре Бундеслиги
Мюнхенская команда открыла счет в противостоянии первого тура чемпионата Германии
22 августа состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.
Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.
На 27-й минуте хозяева вышли вперед – французский полузащитник Олисе открыл счет после передачи от Станишича. Через пять минут Луис Диас сумел удвоить преимущество мюнхенской команды.
ВИДЕО. Олисе открыл счет после передачи Станишича
ВИДЕО. Диас забил в ворота РБ Лейпциг и удвоил преимущество мюнхенской команды
NO CAPTION NEEDED 🥶 pic.twitter.com/0ouLyIPDNm— FC Bayern (@FCBayernEN) August 22, 2025
YES LUCHOOOOO!!! ❤️🔥 pic.twitter.com/7bbJYx9CVL— FC Bayern (@FCBayernEN) August 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне проиграли 1:3
Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»