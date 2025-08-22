Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Олисе и Диас огорчили РБ Лейпциг в первом туре Бундеслиги
Германия
22 августа 2025, 22:11 | Обновлено 22 августа 2025, 23:44
64
0

ВИДЕО. Олисе и Диас огорчили РБ Лейпциг в первом туре Бундеслиги

Мюнхенская команда открыла счет в противостоянии первого тура чемпионата Германии

22 августа 2025, 22:11 | Обновлено 22 августа 2025, 23:44
64
0
ВИДЕО. Олисе и Диас огорчили РБ Лейпциг в первом туре Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

22 августа состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.

Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

На 27-й минуте хозяева вышли вперед – французский полузащитник Олисе открыл счет после передачи от Станишича. Через пять минут Луис Диас сумел удвоить преимущество мюнхенской команды.

ВИДЕО. Олисе открыл счет после передачи Станишича

ВИДЕО. Диас забил в ворота РБ Лейпциг и удвоил преимущество мюнхенской команды

По теме:
ПСЖ – Анже – 1:0. Дембеле не забил пенальти. Видео гола и обзор
Гол Фабиана Руиса принес ПСЖ победу над Анже. Забарный остался в резерве
6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг Майкл Олисе видео голов и обзор Луис Диас
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 07:43 50
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби

Киевляне проиграли 1:3

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22 августа 2025, 07:14 3
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»

Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Футбол | 22.08.2025, 07:58
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Другие виды | 22.08.2025, 20:53
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
«Колосу было нужнее». Тренер «Локомотива» – о громкой кубковой победе
Футбол | 22.08.2025, 22:45
«Колосу было нужнее». Тренер «Локомотива» – о громкой кубковой победе
«Колосу было нужнее». Тренер «Локомотива» – о громкой кубковой победе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 5
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 7
Бокс
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем