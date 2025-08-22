Стало известно, когда Супряга может дебютировать в Эпицентре
В кубковой игре Нагорняк может использовать сразу двух форвардов
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Эпицентра» уже второй день готовятся к поединку 1/32 финала Кубка Украины с «Агротехом».
По имеющейся информации, в общей группе уже тренируются восстановившийся после простудного заболевания Андрей Борячук и последний летний новичок Владислав Супряга из «Динамо», который будет выступать на правах годовой аренды.
Не исключено, что наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк может доверить им сыграть вместе в нападении в кубковом поединке.
Также в общую группу уже вернулся восстановившийся после серьезной травмы полузащитник Андрей Липовуз.
Ранее экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы Владислава Супряги в «Эпицентре».
