Стало известно, когда Супряга может дебютировать в Эпицентре

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Эпицентра» уже второй день готовятся к поединку 1/32 финала Кубка Украины с «Агротехом».

По имеющейся информации, в общей группе уже тренируются восстановившийся после простудного заболевания Андрей Борячук и последний летний новичок Владислав Супряга из «Динамо», который будет выступать на правах годовой аренды.

Не исключено, что наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк может доверить им сыграть вместе в нападении в кубковом поединке.

Также в общую группу уже вернулся восстановившийся после серьезной травмы полузащитник Андрей Липовуз.

