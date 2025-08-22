Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда Супряга может дебютировать в Эпицентре
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 21:45 | Обновлено 22 августа 2025, 21:48
280
0

Стало известно, когда Супряга может дебютировать в Эпицентре

В кубковой игре Нагорняк может использовать сразу двух форвардов

22 августа 2025, 21:45 | Обновлено 22 августа 2025, 21:48
280
0
Стало известно, когда Супряга может дебютировать в Эпицентре
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Эпицентра» уже второй день готовятся к поединку 1/32 финала Кубка Украины с «Агротехом».

По имеющейся информации, в общей группе уже тренируются восстановившийся после простудного заболевания Андрей Борячук и последний летний новичок Владислав Супряга из «Динамо», который будет выступать на правах годовой аренды.

Не исключено, что наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк может доверить им сыграть вместе в нападении в кубковом поединке.

Также в общую группу уже вернулся восстановившийся после серьезной травмы полузащитник Андрей Липовуз.

Ранее экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы Владислава Супряги в «Эпицентре».

По теме:
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал справедливость удаления игрока Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Эпицентр Каменец-Подольский Владислав Супряга Сергей Нагорняк инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 07:43 50
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби

Киевляне проиграли 1:3

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22 августа 2025, 07:14 3
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»

Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22.08.2025, 08:30
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бетис – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 22.08.2025, 22:01
Бетис – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Другие виды | 22.08.2025, 20:53
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 43
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем