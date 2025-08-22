Польша вышла в лидеры сезонного рейтинга УЕФА

Завершилась очередная еврокубковая неделя, которая принесла много изменений в сезонном рейтинге 2025/26 таблицы коэффициентов УЕФА.

Благодаря победам Легии, Ягеллонии и Ракува Польша вышла в лидеры сезона, имея в своем активе 4,125 балла.

Важным фактом является то, что поляки сделали это без дополнительных бонусных баллов!

Таблица коэффициентов УЕФА, сезонный рейтинг 2025/26 (по состоянию на 21.08.25):

1. Польша – 4,125 (4/4)

2. Англия – 4,111 (9/9)

3. Испания – 3,875 (8/8)

4. Швеция – 3,750 (2/4)

5. Нидерланды – 3,666 (6/6)

6. Кипр – 3,625 (3/4)

7. Италия – 3,571 (7/7)

8. Германия – 3,428 (7/7)

9. Дания – 3,375 (3/4)

10. Португалия – 3,100 (5/5)

Напомним, что Украина имеет в своем активе 2,250 балла.