Польша вышла в лидеры сезонного рейтинга УЕФА
При этом сделали это поляки без дополнительных бонусных баллов
Завершилась очередная еврокубковая неделя, которая принесла много изменений в сезонном рейтинге 2025/26 таблицы коэффициентов УЕФА.
Благодаря победам Легии, Ягеллонии и Ракува Польша вышла в лидеры сезона, имея в своем активе 4,125 балла.
Важным фактом является то, что поляки сделали это без дополнительных бонусных баллов!
Таблица коэффициентов УЕФА, сезонный рейтинг 2025/26 (по состоянию на 21.08.25):
- 1. Польша – 4,125 (4/4)
- 2. Англия – 4,111 (9/9)
- 3. Испания – 3,875 (8/8)
- 4. Швеция – 3,750 (2/4)
- 5. Нидерланды – 3,666 (6/6)
- 6. Кипр – 3,625 (3/4)
- 7. Италия – 3,571 (7/7)
- 8. Германия – 3,428 (7/7)
- 9. Дания – 3,375 (3/4)
- 10. Португалия – 3,100 (5/5)
Напомним, что Украина имеет в своем активе 2,250 балла.
🇵🇱 Poland takes the lead in the seasonal country ranking‼️— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 21, 2025
👉 And all that without ANY bonus points! pic.twitter.com/o9FgtQWGSy
