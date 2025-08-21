Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань определился. Стартовые составы на матч Полесье – Фиорентина
Лига конференций
21 августа 2025, 19:52 | Обновлено 21 августа 2025, 20:17
1270
6

Ротань определился. Стартовые составы на матч Полесье – Фиорентина

Матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится 21 августа в 21:00 по Киеву

21 августа 2025, 19:52 | Обновлено 21 августа 2025, 20:17
1270
6
Ротань определился. Стартовые составы на матч Полесье – Фиорентина
Коллаж Sport.ua. Руслан Ротань

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 28 августа в итальянском городе Флоренция.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций.

«Полесье» в предыдущих раундах Лиги конференций одолело команды «Санта-Колома» из Андорры (1:2, 4:1) и венгерский «Пакш» (3:0, 1:2).

«Фиорентина» вступает в борьбу напрямую с 4-го раунда квалификации Лиги Конференций.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Полесье: Кудрик, Корнийчук, Сарапий, Чоботенко, Кравченко, Бабенко, Андриевский, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Филиппов

Фиорентина: Де Хеа, Раньери, Понграчич, Комуццо, Госенс, Фаджоли, Зом, Додо, Гудмундсон, Кин, Ндур

Стартовые составы на матч «Полесье» – «Фиорентина»:

По теме:
ФОТО. Полесье прибыло на стадион, где сыграет с Фиорентиной
ВИДЕО. Как Шахтер прибыл на арену в Кракове на матч Q4 ЛК против Серветта
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Серветта
Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 15
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы

Виктория – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 21 августа 2025, 18:43 0
Виктория – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Виктория – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26

Поединок состоится 22 августа в 13:00 по Киеву

Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21.08.2025, 08:07
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21.08.2025, 07:48
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Футбол | 21.08.2025, 14:58
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Moos
З фіалок знаю тільки Де Хеа, не вже він в 34 здав до середняка серії А
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
VanomaS
ПоПісся відсмокче Флорентійського прутня.
Ответить
0
era
0-4
Ответить
0
Arera
Буду эту игру смотреть. В тех двух играх победители уже известны.
Ответить
0
avk2307
Додо интересно посмотреть
Ответить
-1
Популярные новости
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 16
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем