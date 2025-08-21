Ротань определился. Стартовые составы на матч Полесье – Фиорентина

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 28 августа в итальянском городе Флоренция.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций.

«Полесье» в предыдущих раундах Лиги конференций одолело команды «Санта-Колома» из Андорры (1:2, 4:1) и венгерский «Пакш» (3:0, 1:2).

«Фиорентина» вступает в борьбу напрямую с 4-го раунда квалификации Лиги Конференций.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Полесье: Кудрик, Корнийчук, Сарапий, Чоботенко, Кравченко, Бабенко, Андриевский, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Филиппов

Фиорентина: Де Хеа, Раньери, Понграчич, Комуццо, Госенс, Фаджоли, Зом, Додо, Гудмундсон, Кин, Ндур

Стартовые составы на матч «Полесье» – «Фиорентина»: