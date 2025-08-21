Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На уровне с Довбиком. Жирона продает игрока за рекордные деньги
Испания
21 августа 2025, 20:03 | Обновлено 21 августа 2025, 20:12
На уровне с Довбиком. Жирона продает игрока за рекордные деньги

Крейчи принесет столько же или даже больше, чем Довбик

21 августа 2025, 20:03 | Обновлено 21 августа 2025, 20:12
На уровне с Довбиком. Жирона продает игрока за рекордные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ладислав Крейчи

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жирона продает в Вулверхэмтон опорного хавбека/защитника Ладислава Крейчи.

Испанский клуб получит чуть больше 30 миллионов евро, что может стать рекордной продажей в истории Жироны. Сейчас рекорд удерживает продажа Артема Довбика в Рому.

За трансфер украинского форварда клуб получил как раз около 30 миллионов без учета бонусов.

26-летний Крейчи в минувшем сезоне провел 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Ладислав Крейчи Жирона Вулверхэмптон трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
