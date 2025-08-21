Испания21 августа 2025, 20:03 | Обновлено 21 августа 2025, 20:12
891
0
На уровне с Довбиком. Жирона продает игрока за рекордные деньги
Крейчи принесет столько же или даже больше, чем Довбик
21 августа 2025, 20:03 | Обновлено 21 августа 2025, 20:12
891
0
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жирона продает в Вулверхэмтон опорного хавбека/защитника Ладислава Крейчи.
Испанский клуб получит чуть больше 30 миллионов евро, что может стать рекордной продажей в истории Жироны. Сейчас рекорд удерживает продажа Артема Довбика в Рому.
За трансфер украинского форварда клуб получил как раз около 30 миллионов без учета бонусов.
26-летний Крейчи в минувшем сезоне провел 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Манчестер Сити перешел в Жирону
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2025, 18:43 0
Поединок состоится 22 августа в 13:00 по Киеву
Футбол | 20 августа 2025, 21:32 38
Возглавить киевскую команду может Игорь Костюк
Другие виды | 20.08.2025, 22:37
Бокс | 21.08.2025, 04:54
Футбол | 21.08.2025, 14:58
Комментарии 0
Популярные новости
20.08.2025, 15:01 21
20.08.2025, 22:10 8
20.08.2025, 13:41 15
20.08.2025, 08:10 7
20.08.2025, 07:11 9
20.08.2025, 04:00 2
20.08.2025, 00:07 54
19.08.2025, 18:40 45