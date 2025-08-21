На уровне с Довбиком. Жирона продает игрока за рекордные деньги

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жирона продает в Вулверхэмтон опорного хавбека/защитника Ладислава Крейчи.

Испанский клуб получит чуть больше 30 миллионов евро, что может стать рекордной продажей в истории Жироны. Сейчас рекорд удерживает продажа Артема Довбика в Рому.

За трансфер украинского форварда клуб получил как раз около 30 миллионов без учета бонусов.

26-летний Крейчи в минувшем сезоне провел 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.