  Два матча ЛЧ в Шотландии посетили в общей сложности под 100 тысяч зрителей
Лига чемпионов
21 августа 2025, 14:32
Два матча ЛЧ в Шотландии посетили в общей сложности под 100 тысяч зрителей

Рекорд недели по количеству болельщиков был зафиксирован в игре «Селтик» – «Кайрат»

Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись первые матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

Было сыграно 7 поединков. Наиболее посещаемыми из них стали матчи в Шотландии, где «Селтик» принимал «Кайрат» (56 182 зрителей), а «Рейнджерс» – «Брюгге» (43 731).

В целом эти два матча посетили почти 100 тысяч болельщиков.

Наименее посещаемым стал матч в Норвегии между командами «Буде-Глимт» и «Штурм» (7 896).

Посещаемость матчей Лиги чемпионов (19-20 августа)

  • 56 182: Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан)
  • 43 731: Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия)
  • 43 411: Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр)
  • 41 258: Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия)
  • 25 847: Базель (Швейцария) – Копенгаген (Дания)
  • 19 675: Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан)
  • 7 896: Буде-Глимт (Норвегия) – Штурм (Австрия)
