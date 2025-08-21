Два матча ЛЧ в Шотландии посетили в общей сложности под 100 тысяч зрителей
Рекорд недели по количеству болельщиков был зафиксирован в игре «Селтик» – «Кайрат»
Состоялись первые матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.
Было сыграно 7 поединков. Наиболее посещаемыми из них стали матчи в Шотландии, где «Селтик» принимал «Кайрат» (56 182 зрителей), а «Рейнджерс» – «Брюгге» (43 731).
В целом эти два матча посетили почти 100 тысяч болельщиков.
Наименее посещаемым стал матч в Норвегии между командами «Буде-Глимт» и «Штурм» (7 896).
Посещаемость матчей Лиги чемпионов (19-20 августа)
- 56 182: Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан)
- 43 731: Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия)
- 43 411: Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр)
- 41 258: Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия)
- 25 847: Базель (Швейцария) – Копенгаген (Дания)
- 19 675: Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан)
- 7 896: Буде-Глимт (Норвегия) – Штурм (Австрия)
