Два матча ЛЧ в Шотландии посетили в общей сложности под 100 тысяч зрителей

Состоялись первые матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

Было сыграно 7 поединков. Наиболее посещаемыми из них стали матчи в Шотландии, где «Селтик» принимал «Кайрат» (56 182 зрителей), а «Рейнджерс» – «Брюгге» (43 731).

В целом эти два матча посетили почти 100 тысяч болельщиков.

Наименее посещаемым стал матч в Норвегии между командами «Буде-Глимт» и «Штурм» (7 896).

Посещаемость матчей Лиги чемпионов (19-20 августа)

56 182: Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан)

43 731: Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия)

43 411: Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр)

41 258: Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия)

25 847: Базель (Швейцария) – Копенгаген (Дания)

19 675: Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан)

7 896: Буде-Глимт (Норвегия) – Штурм (Австрия)