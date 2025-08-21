Бывший игрок сборной Украины назвал главную проблему Динамо

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко назвал главную причину слабого выступления киевского «Динамо» на международной арене.

«Прежде всего, это реализация голевых моментов, которых, между прочим, в нынешнем сезоне у киевлян и так создается немного, имеется в виду на международной арене.

Кроме того, сказывается пассивность на трансферном рынке. По сути, никаких приобретений. Играть прошлогодним составом? В любом случае должна быть свежая кровь для конкуренции игрокам, которые считают себя незаменимыми в «Динамо», – сказал Гецко.

Напомним, что 21 августа киевский клуб встретится с израильским «Маккаби» Тель-Авив в четвертом раунде отбора Лиги Европы.