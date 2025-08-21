Артём ФЕДЕЦКИЙ: «Если он действительно отказывается играть за Шахтер...»

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий высказался о ситуации с трансфером бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина:

«Вы же знаете, как работает футбольный рынок. Кевину могли агенты что-то на ушко нашептать, чтобы «Шахтер» быстрее согласился на трансфер. Это стандартная нехорошая практика. Поэтому думаю, что трансфер Кевина неизбежен и на 95% завершен. Шахтер хочет за него 50 миллионов, «Фулхэм» дает 45, но я уверен, что клубы договорятся. Пять миллионов это не такая большая разница, тем более эту сумму можно прописать бонусами.

Но если Кевин действительно отказывается играть за «Шахтер»... В первую очередь должно быть уважение к клубу, с которым у тебя профессиональный контракт. Ты должен выкладываться на поле, а трансфер – это уже работа менеджмента «Шахтера», «Фулхэма» и агентов».