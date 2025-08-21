Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артём ФЕДЕЦКИЙ: «Если он действительно отказывается играть за Шахтер...»
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 12:14
Артём ФЕДЕЦКИЙ: «Если он действительно отказывается играть за Шахтер...»

Бывший игрок сборной Украины высказался о ситуации с трансфером Кевина

Артем Федецкий

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий высказался о ситуации с трансфером бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина:

«Вы же знаете, как работает футбольный рынок. Кевину могли агенты что-то на ушко нашептать, чтобы «Шахтер» быстрее согласился на трансфер. Это стандартная нехорошая практика. Поэтому думаю, что трансфер Кевина неизбежен и на 95% завершен. Шахтер хочет за него 50 миллионов, «Фулхэм» дает 45, но я уверен, что клубы договорятся. Пять миллионов это не такая большая разница, тем более эту сумму можно прописать бонусами.

Но если Кевин действительно отказывается играть за «Шахтер»... В первую очередь должно быть уважение к клубу, с которым у тебя профессиональный контракт. Ты должен выкладываться на поле, а трансфер – это уже работа менеджмента «Шахтера», «Фулхэма» и агентов».

По теме:
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Должны сделать все от нас зависящее, чтобы пройти дальше»
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Андрей ПОРОХНЯ: «Установка была приехать и забрать три зачетных балла»
