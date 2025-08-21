Украинская Премьер лига поздравила Кривбасс с днем возрождения
Направлены официальные поздравления криврожскому клубу
Украинская Премьер-лига поздравила криворожский клуб «Кривбасс» с Днем возрождения (20 августа 2020 года).
Поздравление клуба Кривбасс от УПЛ
20 августа исполняется пять лет с момента возрождения ФК «Кривбасс», который очень быстро прогрессировал: в 2021 году поднялся в Первую лигу, в 2022-м – вышел в УПЛ, а уже в 2024-м команда принимала поздравления с завоеванием бронзовых наград и путевки в еврокубки.
Украинская Премьер-лига желает руководству, тренерам, футболистам и административному персоналу возрожденного ФК «Кривбасс» удерживать этот высокий уровень и развивать богатые традиции своих предшественников, которые выигрывали Первенство Украины в советские времена (1971, 1972, 1976, 1981), завоевывали бронзовые награды в чемпионате Украины (1999, 2000), представляли страну в клубных турнирах УЕФА и делегировали футболистов в национальную сборную Украины.
Желаем реализации планов, памятных побед, ярких положительных эмоций, выдержки и веры в будущее.
