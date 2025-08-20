Агент из Израиля рассказал, кого Динамо надо бояться в игре с Маккаби

21 августа в сербском городе Бачка-Топола состоится первый матч квалификации Лиги Европы между Маккаби (Израиль, Тель-Авив) и киевским Динамо.

Бывший нападающий «Динамо», «Буковины» Борис Норман, в роли агента помогшим многим украинским футболистам продолжить карьеру в израильских командах, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от этого противостояния:

– Поймал себя во мнении, что у обоих клубов много общего: начинали в Лиге чемпионов, вынуждены выступать на нейтральном поле, проиграли одному и тому же визаву – кипрскому «Пафосу», также в текущей еврокубковой кампании у них пересекались пути с мальтийским «Хамрум». Хотя не буду оригиналом, когда скажу, что фаны «Динамо» и «Маккаби» ждали от своих любимцев выступления только в самом престижном континентальном турнире. Не суждено, поэтому в Сербии будет, прежде всего, репутационная битва.

– А кого вы считаете фаворитом?

– Сейчас шансы 50 на 50 и все решится через неделю в ответном матче в Люблине.

– Чем можно объяснить, что после триумфального прошлого сезона, когда тель-авивцы стали чемпионами Израиля и завладели Кубком Тото, они провалились на старте нового: вылетели от «Пафоса» в Лиге чемпионов, финишировали только пятыми в очередном розыгрыше Кубка Тото?

– Не исключено, что это последствия ухода из команды многолетнего капитана Эрана Захави, который был лидером нападения и раздевалки. Хотя я бы не драматизировал ситуацию, ведь в ответном матче тель-авовцам просто не повезло с «Пафосом». На 30-й минуте они после грубой ошибки вратаря остались в меньшинстве, но до этого умудрились не реализовать целых три голевых момента. Что касается Кубка Тото, то этот турнир в Израиле рассматривается как репетиция перед стартом чемпионата.

Тем не менее, следует сказать, что особенно после вылета от «Пафоса» досталось на орехи, казалось, не прикосновенному руководителю Жарко Лазетичу из Сербии за ненадлежащую настройку подопечных. Знаете, это характерно для израильского футбола, в случае неудачи здесь быстро находят козла отпущения, тем более, если речь идет еще и о тренере-легионере.

Увидим, справится ли балканец с этим давлением со стороны прессы и болельщиков.

– Кто сейчас на ведущих ролях в «Маккабе»?

– Много забивает Дор Турджеман. Была информация, что он продолжит карьеру в МЛС – в Нью Ингленд Революшн, но, по крайней мере, 17 августа он играл за Маккаби в матче Кубка Тото с Хапоелем (Иерусалим).

Хотя мне больше импонирует игра флангового полузащитника бразильца Весли Патати и опорника Дора Переца. Именно от них зависит, как работает «мотор» тель-авивской команды.

– Возможно, на выступлении Маккаби сказались какие-то изменения в стилистике игры?

– Нет, потому что тель-авивцы продолжают делать ставку на схему 4-3-3, сами играют и позволяют делать это сопернику. Возможно, где-то начали переоценивать свои силы, что сказывается негативно на концентрации.

– Что может помочь «Динамо» одержать верх в этой паре?

– «Маккаби» достаточно мобильная команда, много атакует флангами с подключением защитников. Поэтому динамовцам стоит постараться преобладать визави в скорости, взять также на вооружение передачи за спины защитников, потому что с подстраховкой у тель-авивцев проблемы.

Но главное, чтобы киевляне не подстраивались под соперника. Среди динамовцев немало опытных исполнителей, которые должны в ключевой момент сплотиться и благодаря высшей мотивации склонить чашу весов на свою сторону. Хотя подопечным Александра Шовковского следует помнить, что на футболистов «Маккаби» не давит комплекс чужого поля.