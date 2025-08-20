Русенборг – Майнц. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Матч начнется 21 августа в 21:00 по Киеву
В четверг, 21 августа состоится матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между норвежским «Русенборгом» и немецким «Майнцом». По киевскому времени игра начнется в 19:00.
Русенборг
В текущем сезоне чемпионата Норвегии коллектив имеет 30 очков после 18 сыгранных поединков и пока занимает 5 место, отставая от лидеров на 12 зачетных пунктов. Однако в кубке для команды все кончено – она вылетела от «Сарпсборга» на стадии ¼ финала.
Путь в еврокубках этого сезона «Русенборг» начал со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, где с общим счетом 7:0 разгромил литовскую «Бангу». На следующем этапе отбора норвежцам противостоял шведский «Хаммарбю», но был преодолен 1:0 по сумме 2-х игр.
Майнц
В прошлом сезоне Бундеслиги команда набрала 52 очка за 34 поединка и заняла 6 место, отстав от топ-5 всего на 3 зачетных балла. Именно эта позиция в чемпионате привела коллектив в 4-й квалификационный раунд Лиги конференций, ведь путевку в Лигу Европы у «Майнца» забрал «Штутгарт», завоевавший Кубок Германии.
В этом сезоне «Майнц» сыграл лишь в 1 официальном матче - против «Динамо Дрезден» в рамках 1/32 финала Кубка Германии и одержал минимальную победу. На предсезонке коллектив провел 5 игр – 4 выигрыша и 1 ничью.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не встречались в очных поединках.
Интересные факты
- «Майнц» пропустил 43 мяча в прошлом сезоне Бундеслиги – 3-й лучший результат среди всех команд.
- Беспроигрышная серия «Русенборга» в домашних играх длится уже 19 матчей подряд (если не учитывать серию пенальти).
- За 18 игр чемпионата Норвегии в этом сезоне «Русенборг» пропустил 21 гол – 3-й лучший показатель на турнире.
Прогноз
Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.5.
