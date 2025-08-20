Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Русенборг – Майнц. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций
Русенборг
21.08.2025 19:00 - : -
Майнц
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 августа 2025, 12:40 | Обновлено 20 августа 2025, 12:41
35
0

Русенборг – Майнц. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 21 августа в 21:00 по Киеву

20 августа 2025, 12:40 | Обновлено 20 августа 2025, 12:41
35
0
Русенборг – Майнц. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК Майнц

В четверг, 21 августа состоится матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между норвежским «Русенборгом» и немецким «Майнцом». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Русенборг

В текущем сезоне чемпионата Норвегии коллектив имеет 30 очков после 18 сыгранных поединков и пока занимает 5 место, отставая от лидеров на 12 зачетных пунктов. Однако в кубке для команды все кончено – она вылетела от «Сарпсборга» на стадии ¼ финала.

Путь в еврокубках этого сезона «Русенборг» начал со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, где с общим счетом 7:0 разгромил литовскую «Бангу». На следующем этапе отбора норвежцам противостоял шведский «Хаммарбю», но был преодолен 1:0 по сумме 2-х игр.

Майнц

В прошлом сезоне Бундеслиги команда набрала 52 очка за 34 поединка и заняла 6 место, отстав от топ-5 всего на 3 зачетных балла. Именно эта позиция в чемпионате привела коллектив в 4-й квалификационный раунд Лиги конференций, ведь путевку в Лигу Европы у «Майнца» забрал «Штутгарт», завоевавший Кубок Германии.

В этом сезоне «Майнц» сыграл лишь в 1 официальном матче - против «Динамо Дрезден» в рамках 1/32 финала Кубка Германии и одержал минимальную победу. На предсезонке коллектив провел 5 игр – 4 выигрыша и 1 ничью.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • «Майнц» пропустил 43 мяча в прошлом сезоне Бундеслиги – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • Беспроигрышная серия «Русенборга» в домашних играх длится уже 19 матчей подряд (если не учитывать серию пенальти).
  • За 18 игр чемпионата Норвегии в этом сезоне «Русенборг» пропустил 21 гол – 3-й лучший показатель на турнире.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Русенборг
21 августа 2025 -
19:00
Майнц
Тотал меньше 3 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Андерлехт – АЕК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Полесье – Фиорентина. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
ФОТО. Как Шахтер тренировался, готовясь к игре Лиги конференций с Серветтом
футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр
Футбол | 20 августа 2025, 08:58 10
Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр
Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр

На Владислава повлиял тренер Сергей Нагорняк

Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 20 августа 2025, 13:04 0
Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 августа и начнется в 22:00 по Киеву

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19.08.2025, 21:31
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Футбол | 19.08.2025, 16:05
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20.08.2025, 07:11
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 89
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
Без сенсации: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
19.08.2025, 05:45
Теннис
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 9
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем