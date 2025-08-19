ЛНЗ может подписать экс-игрока Зари, недавно покинувшего клуб
Игорь Кирюханцев может заменить травмированного Илью Путрю
29-летний украинский защитник Игорь Кирюханцев может стать игроком ЛНС на правах свободного агента.
Игрок рассматривает тренерский штаб во главе с Виталием Пономаревым.
В ЛНС заинтересованы в услугах Кирюханцева после того, как травмировался основной правый защитник клуба Илья Путря.
Игорь Кирюханцев последние три сезона выступал за луганскую «Зарю». Всего он провел за команду 61 матч и отличился 7 голами.
Также защитник выступал за донецкий «Шахтер», «Мариуполь» и «Александрию».
Ранее сообщалось, что Кирюханцев проходил пересмотр у новичка УПЛ «Эпицентр».
