Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 22:10
ЛНЗ может подписать экс-игрока Зари, недавно покинувшего клуб

Игорь Кирюханцев может заменить травмированного Илью Путрю

ЛНЗ может подписать экс-игрока Зари, недавно покинувшего клуб
ФК Заря

29-летний украинский защитник Игорь Кирюханцев может стать игроком ЛНС на правах свободного агента.

Игрок рассматривает тренерский штаб во главе с Виталием Пономаревым.

В ЛНС заинтересованы в услугах Кирюханцева после того, как травмировался основной правый защитник клуба Илья Путря.

Игорь Кирюханцев последние три сезона выступал за луганскую «Зарю». Всего он провел за команду 61 матч и отличился 7 голами.

Также защитник выступал за донецкий «Шахтер», «Мариуполь» и «Александрию».

Ранее сообщалось, что Кирюханцев проходил пересмотр у новичка УПЛ «Эпицентр».

Игорь Кирюханцев Заря Луганск ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
Комментарии
