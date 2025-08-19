Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
19 августа 2025, 19:45 | Обновлено 19 августа 2025, 19:46
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал бразильца с опытом игры в Украине

Гильерме Насименто стал новым игроком команды ЮКСА

19 августа 2025, 19:45 | Обновлено 19 августа 2025, 19:46
Instagram

Перволиговый клуб ЮКСА Тарасовка официально объявил об усилении состава 21-летним бразильским защитником. К команде присоединился Гильерме Насименто.

Молодой игрок перешел в клуб ЮКСА на правах свободного агента, поскольку весь прошлый сезон бразилец просидел без команды.

Гильерме имеет опыт выступлений в украинском футболе: до полномасштабного вторжения россии в Украину Насименто был на просмотре в «Колосе», с весны по лето 2023 года защитник находился в винницкой «Ниве», а также в течение сезона 2023/24 бразилец защищал цвета «Диназа».

На счету Насименто шесть матчей во Второй лиге и 14 поединков в Первой лиге (два гола).

Комментарии 1
Mark4854590
Навіть і не сумнівався, що цим клубом виявиться ЮКСА
