ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал бразильца с опытом игры в Украине
Гильерме Насименто стал новым игроком команды ЮКСА
Перволиговый клуб ЮКСА Тарасовка официально объявил об усилении состава 21-летним бразильским защитником. К команде присоединился Гильерме Насименто.
Молодой игрок перешел в клуб ЮКСА на правах свободного агента, поскольку весь прошлый сезон бразилец просидел без команды.
Гильерме имеет опыт выступлений в украинском футболе: до полномасштабного вторжения россии в Украину Насименто был на просмотре в «Колосе», с весны по лето 2023 года защитник находился в винницкой «Ниве», а также в течение сезона 2023/24 бразилец защищал цвета «Диназа».
На счету Насименто шесть матчей во Второй лиге и 14 поединков в Первой лиге (два гола).
