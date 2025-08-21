Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Маркевич назвал легенду Динамо, который является примером для всех игроков
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 05:12
Маркевич назвал легенду Динамо, который является примером для всех игроков

Мирон Богданович похвалил уровень Олега Лужного

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный в прошлом тренер Мирон Маркевич похвалил бывшего футболиста «Динамо» Олега Лужного.

«Лужный – настоящий боец. Много работал. Я его всегда ставлю в пример игрокам. Возможно, он не был таким уж талантом, но работоспособность и самоотдача зашкаливали, а потом и мастерство уже пришло. Он из-за этого и стал капитаном «Динамо», а потом перешел в эту сильную команду «Арсенала», — сказал Маркевич.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

Олег Лужный Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирон Маркевич
Дмитрий Олейник Источник: ВЗбирна
