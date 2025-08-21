Украина. Премьер лига21 августа 2025, 05:12 |
1017
0
Маркевич назвал легенду Динамо, который является примером для всех игроков
Мирон Богданович похвалил уровень Олега Лужного
21 августа 2025, 05:12 |
1017
0
Известный в прошлом тренер Мирон Маркевич похвалил бывшего футболиста «Динамо» Олега Лужного.
«Лужный – настоящий боец. Много работал. Я его всегда ставлю в пример игрокам. Возможно, он не был таким уж талантом, но работоспособность и самоотдача зашкаливали, а потом и мастерство уже пришло. Он из-за этого и стал капитаном «Динамо», а потом перешел в эту сильную команду «Арсенала», — сказал Маркевич.
Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 августа 2025, 09:50 33
Гасперини указал на дверь украинскому форварду, Эль-Шаарави и Бальданци
Футбол | 21 августа 2025, 04:00 0
Бельгиец настроен взять трофей Саморы
Футбол | 21.08.2025, 02:36
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Футбол | 20.08.2025, 07:11
Комментарии 0
Популярные новости
20.08.2025, 04:00 2
20.08.2025, 05:55 1
20.08.2025, 08:10 7
19.08.2025, 00:45
19.08.2025, 16:28
Бокс
19.08.2025, 06:23 9