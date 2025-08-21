Маркевич назвал легенду Динамо, который является примером для всех игроков

Известный в прошлом тренер Мирон Маркевич похвалил бывшего футболиста «Динамо» Олега Лужного.

«Лужный – настоящий боец. Много работал. Я его всегда ставлю в пример игрокам. Возможно, он не был таким уж талантом, но работоспособность и самоотдача зашкаливали, а потом и мастерство уже пришло. Он из-за этого и стал капитаном «Динамо», а потом перешел в эту сильную команду «Арсенала», — сказал Маркевич.

