ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Металлиста и Миная покинул клуб Первой лиги

Перволиговый клуб «Виктория» официально объявил об уходе 31-летнего центрального защитника Юрия Кравчука.

«Желаем центральному защитнику успехов и благодарим за всё», – написала пресс-служба.

Юрий присоединился к клубу из города Сумы зимой 2024 года. За время, проведённое в «Виктории», он сыграл 29 матчей и отдал одну результативную передачу.

В течение своей карьеры Кравчук выступал за «Горняк-Спорт», «Минай», «Металлист» и «Львов».