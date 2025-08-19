Украина. Первая лига19 августа 2025, 12:59 | Обновлено 19 августа 2025, 13:04
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Металлиста и Миная покинул клуб Первой лиги
«Виктория» попрощалась с Юрием Кравчуком
Перволиговый клуб «Виктория» официально объявил об уходе 31-летнего центрального защитника Юрия Кравчука.
«Желаем центральному защитнику успехов и благодарим за всё», – написала пресс-служба.
Юрий присоединился к клубу из города Сумы зимой 2024 года. За время, проведённое в «Виктории», он сыграл 29 матчей и отдал одну результативную передачу.
В течение своей карьеры Кравчук выступал за «Горняк-Спорт», «Минай», «Металлист» и «Львов».
