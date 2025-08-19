«Время Маркиньоса прошло». Реакция фанов на дебют Ильи Забарного в ПСЖ

В летнее трансферное окно защитник сборной Украины Илья Забарный сменил клуб. Футболист из «Борнмута» перешел в ПСЖ.

Трансфер Забарного обошелся ПСЖ в 63 миллиона евро. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2030 года.

Забарный дебютировал за ПСЖ в поединке первого тура чемпионата Франции. Украинец вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, а ПСЖ одержал победу со счетом 1:0.

Дебют Забарного можно считать удачным. Веб-портал SofaScore оценил игру украинского защитника в 7,3 балла. Остались довольны Забарным и болельщики. Их впечатлила физическая форма защитника.

mastadon: Очень хорош на ногах, великолепен в воздухе. В этом сезоне над нами больше не будут издеваться в воздухе.

Can 24: Выглядит отлично.

Adam: Хорошее начало, Илья, надеюсь, ты продолжишь так и дальше.

dios mio: Забарный – скрытный боец, почему он не выступает в UFC?

PSG Comps: Это колоссальный титан оууууу.

CESAR: Это шкаф, брат.

Not Necessary: Время Маркиньоса прошло.

JackBeauregard: Он выигрывал свои дуэли, это то, что от него требуют. ПСЖ часто испытывает проблемы с длинными передачами, нападающие хорошо держат мяч, стоя спиной к воротам. Вчера Забарный выиграл эти дуэли, не дав «Нанту» выйти в контратаку.