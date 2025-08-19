Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
19 августа 2025, 11:39
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги конференций

Алексей Деревинский будет работать на поединке норвежского «Русенборга» и немецкого «Майнца»

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Деревинский

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся норвежский «Русенборг» и немецкий «Майнц».

Команды сыграют на стадионе «Леркендаль» в городе Тронхейм. Встреча начнется в 19.00 по киевскому времени. Накануне стало известно, что на этом поединке будет работать украинская бригада арбитров.

Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Алексей Миронов. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Клим Заброда. За работу системы VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Николай Балакин.

В предыдущем раунде «Русенборг» одолел шведский «Хаммарбю» по сумме двух матчей (0:0, 1:0), перед этим победил литовскую «Бангу» (2:0, 5:0). «Майнц» пропускал предыдущие стадии Лиги конференций и провел лишь один официальный матч – в Кубке Германии против «Дрездена» (1:0).

Лига конференций Русенборг Майнц Алексей Деревинский Семен Шлончак Алексей Миронов Клим Заброда Виктор Копиевский Николай Балакин
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
