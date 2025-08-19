Миллион долларов. Киевский клуб отказался продавать игрока в Металлист 1925

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Денис Марченко продолжит карьеру в составе футбольного клуба «Оболонь»

ФК Оболонь Киев. Денис Марченко

Киевская «Оболонь» отказалась продавать голкипера Дениса Марченко за один миллион долларов, в услугах которого был заинтересован харьковский «Металлист 1925». Об этом сообщил генеральный директор «пивоваров» Александр Резниченко.

«Да, мы подтверждаем, что футбольный клуб «Металлист 1925» отправил нам предложение о трансфере Дениса. Во-первых, это предложение не устроило руководство. Во-вторых, сейчас мы понимаем, что такой вратарь нужен нашей команде.

Вы ведь понимаете, это молодой парень, который является кандидатом в сборную U-20. Он может поехать на чемпионат мира. Неизвестно, как он себя там проявит. Президент сейчас не готов принимать какое-либо решение относительно Марченко», – сказал Резниченко.

Марченко дебютировал в первой команде в феврале этого года, после чего провел 11 матчей в чемпионате 2024/25 и пропустил восемь голов. В семи случаях голкипер оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Контракт игрока с киевским клубом истекает в декабре 2027 года. Ориентировочная стоимость Дениса составляет 300 тысяч евро.

