19 августа 2025, 01:25
ФОТО. Игрок Шахтера готовится стать отцом. Ему изменяла бывшая девушка

Винисиус Тобиас на седьмом небе от счастья

ФОТО. Игрок Шахтера готовится стать отцом. Ему изменяла бывшая девушка
Instagram. Винисиус Тобиас

Винисиус Тобиас готовится стать отцом. Защитник «Шахтера» забил «Вересу» и оформил победу 2:0.

Празднуя, он спрятал мяч под майку, имитируя беременность.

Его жена Сандра Гутьеррес подтвердила радостную новость в соцсетях.

Испанская модель исцелила его сердце после измены бывшей.

