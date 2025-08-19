Другие новости19 августа 2025, 01:25 |
ФОТО. Игрок Шахтера готовится стать отцом. Ему изменяла бывшая девушка
Винисиус Тобиас на седьмом небе от счастья
Винисиус Тобиас готовится стать отцом. Защитник «Шахтера» забил «Вересу» и оформил победу 2:0.
Празднуя, он спрятал мяч под майку, имитируя беременность.
Его жена Сандра Гутьеррес подтвердила радостную новость в соцсетях.
Испанская модель исцелила его сердце после измены бывшей.
