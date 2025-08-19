ФОТО. Игрок Шахтера готовится стать отцом. Ему изменяла бывшая девушка

Винисиус Тобиас готовится стать отцом. Защитник «Шахтера» забил «Вересу» и оформил победу 2:0.

Празднуя, он спрятал мяч под майку, имитируя беременность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Его жена Сандра Гутьеррес подтвердила радостную новость в соцсетях.



Испанская модель исцелила его сердце после измены бывшей.