Стало известно, когда лидер ЛНЗ вернется в строй
Мухаррем Яшари был на больничном
В поединке 3 тура чемпионата УПЛ с «Полесьем» не было даже среди запасных лидера черкасчан Мухаррема Яшари.
Как стало известно Sport.ua, повреждение у него оказалось несерьезным и уже завтра он будет тренироваться в общей группе.
По имеющейся информации, после сегодняшних восстановительных процедур подопечные Виталия Пономарева 19 августа начнут подготовку к матчу 1/32 финала Кубка Украины с перволиговым «Пробоем».
Пока еще сложно сказать, в каком составе черкасские футболисты сыграют в Городенке.
Что касается Ильи Путри, который не избежал серьезной травмы, то он уже начал тренироваться по индивидуальной программе. Его возвращение в строй ожидается после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных.
Пока ЛНЗ занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 7 очков.
Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал победу над «Полесьем» (2:0) в матче третьего тура УПЛ.
