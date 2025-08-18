Стало известно, когда лидер ЛНЗ вернется в строй

В поединке 3 тура чемпионата УПЛ с «Полесьем» не было даже среди запасных лидера черкасчан Мухаррема Яшари.

Как стало известно Sport.ua, повреждение у него оказалось несерьезным и уже завтра он будет тренироваться в общей группе.

По имеющейся информации, после сегодняшних восстановительных процедур подопечные Виталия Пономарева 19 августа начнут подготовку к матчу 1/32 финала Кубка Украины с перволиговым «Пробоем».

Пока еще сложно сказать, в каком составе черкасские футболисты сыграют в Городенке.

Что касается Ильи Путри, который не избежал серьезной травмы, то он уже начал тренироваться по индивидуальной программе. Его возвращение в строй ожидается после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных.

Пока ЛНЗ занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 7 очков.

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал победу над «Полесьем» (2:0) в матче третьего тура УПЛ.