Другие новости18 августа 2025, 20:31 |
1856
3
ФОТО. Жена Реброва променяла Испанию на Украину, чтобы сходить на концерт
Анна Реброва показала как проводит время во Львове
18 августа 2025, 20:31 |
1856
3
Анна Реброва, жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, приехала во Львов с редким визитом.
Пока муж готовится к старту отбора ЧМ-2026, Анна проводит время в украинском городе.
Она посетила концерт исполнителя Cheev и поделилась в сторис его хитом «Гарно так».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Жена Реброва остановилась в атмосферном райончике Львова.
Семейство Реброва ныне проживает в Испании, в Марбелье.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2025, 14:27 91
За бразильского вингера «горняки» могут в перспективе получить желаемые 50 миллионов евро
Футбол | 18 августа 2025, 21:27 0
18 августа в 22:00 состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Бокс | 18.08.2025, 07:19
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Очень важная информация. Держите в курсе.
В смислі сім'я мешкає в Іспанії? У нього наче як робота тут, навіть дві, віце-президент УАФ і тренер збірної.
Страшненька
Популярные новости
16.08.2025, 16:51 5
17.08.2025, 09:00 4
16.08.2025, 22:15 1
18.08.2025, 07:12
17.08.2025, 00:13
16.08.2025, 19:38 13
18.08.2025, 03:22 2
18.08.2025, 05:32 1