ФОТО. Жена Реброва променяла Испанию на Украину, чтобы сходить на концерт

Анна Реброва, жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, приехала во Львов с редким визитом.

Пока муж готовится к старту отбора ЧМ-2026, Анна проводит время в украинском городе.

Она посетила концерт исполнителя Cheev и поделилась в сторис его хитом «Гарно так».

Жена Реброва остановилась в атмосферном райончике Львова.

Семейство Реброва ныне проживает в Испании, в Марбелье.