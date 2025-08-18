Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 августа 2025, 20:31
ФОТО. Жена Реброва променяла Испанию на Украину, чтобы сходить на концерт

Анна Реброва показала как проводит время во Львове

Instagram. Анна Реброва

Анна Реброва, жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, приехала во Львов с редким визитом.

Пока муж готовится к старту отбора ЧМ-2026, Анна проводит время в украинском городе.

Она посетила концерт исполнителя Cheev и поделилась в сторис его хитом «Гарно так».

Жена Реброва остановилась в атмосферном райончике Львова.

Семейство Реброва ныне проживает в Испании, в Марбелье.

Анна Реброва Сергей Ребров
Максим Лапченко
icebeer
Очень важная информация. Держите в курсе.
+4
Перший Серед Рівних
В смислі сім'я мешкає в Іспанії? У нього наче як робота тут, навіть дві, віце-президент УАФ і тренер збірної.
+1
Перець
Страшненька 
-1
