Беньямин Шешко: идеальный форвард для неидеального МЮ
Оцениваем один из самых громких трансферов лета
Не стоит удивляться, что этим летом Беньямин Шешко привлек столько внимания со стороны клубов английской Премьер-лиги. Почти двухметровый рост, хорошая скорость и мощный удар – он выглядит как идеальный нападающий для АПЛ.
Наблюдая за ним в деле, можно предположить, что ему не составит большого труда адаптироваться к физическим нагрузкам, связанным с игрой в высшем дивизионе Англии.
Шешко мог покинуть «РБ Лейпциг» еще год назад, но решил задержаться в Германии. Нынешним летом его хотели подписать четыре английских клуба из Лиги чемпионов: «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ньюкасл».
Словенец выбрал «Манчестер Юнайтед», который вообще не играет в еврокубках. Сумма трансфера за 22-летнего форварда составила 75,6 млн евро. Это не самая дорогая сделка в истории «МЮ», но, возможно, одна из самых перспективных.
«Арсенал» выбрал более зрелого нападающего и подписал 27-летнего Виктора Дьекереша из «Спортинга». В свои 22 года Шешко еще предстоит многое улучшить, и, возможно, «канониры» не хотели ждать этого.
Однако у молодого словенца огромный потенциал, и, в принципе, его уже можно назвать готовым форвардом, поэтому у манкунианцев есть все основания с оптимизмом относиться к этому трансферу.
Шешко уже сейчас является довольно качественным универсальным форвардом, который одинаково хорошо и завершает атаки, и развивает. Его игра значительно улучшилась за 2 года в «Лейпциге», куда он перешел из «Зальцбурга» в 2023 году.
В своем первом сезоне в Германии Шешко показал, что его игра будет нацеленной на ворота соперников. Уже в 20 лет на протяжении сезона 2023/24 он забивал со скоростью 0,82 гола в среднем за 90 минут, что стало третьим лучшим показателем в Бундеслиге после Гарри Кейна и Серу Гирасси (оба по 1,14).
Молодой форвард показал, что может быть настоящим бомбардиром перед воротами, забив 13 из 14-ти мячей в Бундеслиге, находясь в штрафной площади соперников. Он также занял 4-е место в лиге по эффективным действиям в штрафной. А в прошлом сезоне словенец показал, что может не только забивать голы, действуя на разных участках поля.
Шешко начал отдаляться от ворот, опустившись на 39-е место в лиге по касаниям мяча в штрафной площади соперника. Он также стал меньше бить по воротам из штрафной площади – в среднем 1,5 удара за матч против 2,4 годом ранее. При этом он забил 13 голов за сезон.
Одна из причин, по которой ему нравится выходить за пределы штрафной площади, заключается в том, что он может забивать и издали. Да и в целом Шешко может точно пробить разными способами. За 2 сезона в «Лейпциге» словенец забил 26 мячей в Бундеслиге без учета пенальти.
У него 14 точных ударов правой ногой, 4 – левой, и 8 – головой. Это говорит о том, что он может завершать атаки разными способами. Многие его голы следуют за резкими движениями и всплеском скорости. В совокупности с физической силой это позволяет ему эффективно бороться с защитниками.
В прошлом сезоне Шешко развивал скорость до 35,7 км/ч – это чуть меньше показателей Эрлинга Холанда. Сравнения с норвежцем стали неизбежными с тех пор, как словенец появился на большой арене, во многом из-за его габаритов, телосложения, голевого чутья и развития сначала в «Зальцбурге», а затем – в Германии. В сезоне 2023/24 Шешко показывал схожую с Холандом стратегию результативной игры, но теперь он, похоже, расширяет свой арсенал.
Это не значит, что словенец лучше норвежца, но, возможно, его игра более разнообразна, поскольку он действует не только в штрафной, взаимодействуя с полузащитниками и вингерами. В прошлом сезоне новичок «МЮ» отдал 5 результативных передач в Бундеслиге – неплохой показатель для нападающего.
В сезоне 2023/24 Шешко выдал 7-матчевую голевую серию, став самым молодым игроком со времен Руди Феллера в кампании 1982/83, забившим в семи играх Бундеслиги подряд. В прошлом сезоне у него была серия из пяти мячей кряду, а бывало всего и по одному голу в пяти матчах.
Словенец пока не слишком стабилен в плане результативности, но это можно объяснить тем, что он еще достаточно молод. «Юнайтед» заполучил очень интересного центрфорварда с хорошим ударом и большим потенциалом, которому, однако, еще предстоит многому научиться.
В защиту молодого нападающего можно сказать, что и манкунианцы сейчас не в том положении, чтобы привлекать звезд мирового уровня. В отличие от «Арсенала», им нужно было подписать форварда не для того чтобы чаще побеждать, а чтобы просто начать побеждать. Все понимают, что «МЮ» сейчас не на том уровне, чтобы выигрывать большие турниры.
В этом есть свои плюсы – к примеру, клуб может позволить себе инвестировать в будущее Шешко и надеяться, что со временем он станет тем игроком, который ему нужен. К тому же этим летом «Юнайтед» вложил значительные средства во всю атакующую линию, подписав также Матеуса Кунью из «Вулверхэмптона» и Брайана Мбемо из «Брентфорда».
Эти два игрока сами по себе создают немало голевой угрозы и любят постоянно меняться позициями с партнерами по команде. Есть вероятность, что Шешко впишется в эту тройку, поскольку тоже может хорошо взаимодействовать с партнерами, в том числе с Куньей, который забил 15 мячей в прошлом сезоне АПЛ.
Мбемо — так называемая «рабочая лошадка» с 20 голами в минувшей кампании, чья подвижность идеально подходит для Шешко, который может опускаться глубже. В прошлом сезоне он совершил больше забегов за спину соперников, когда его команда владела мячом, чем кто-либо другой в Премьер-лиге (418).
Учитывая, что манкунианцы подписали двух футболистов, способных эффективно играть на разных флангах в атаке, необязательно требовать от центрфорварда 20 голов за сезон. Важнее – эффективно взаимодействовать с вингерами, учитывая, что они знают, как забивать в АПЛ. Но в идеале для «МЮ», конечно, сделать из Шешко топового нападающего, который сможет закрыть позицию перед воротами соперника на долгие годы. Потенциал для этого есть.
Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst
