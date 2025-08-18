Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беньямин Шешко: идеальный форвард для неидеального МЮ
Англия
18 августа 2025, 13:33 | Обновлено 18 августа 2025, 13:34
574
0

Беньямин Шешко: идеальный форвард для неидеального МЮ

Оцениваем один из самых громких трансферов лета

18 августа 2025, 13:33 | Обновлено 18 августа 2025, 13:34
574
0
Беньямин Шешко: идеальный форвард для неидеального МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Не стоит удивляться, что этим летом Беньямин Шешко привлек столько внимания со стороны клубов английской Премьер-лиги. Почти двухметровый рост, хорошая скорость и мощный удар – он выглядит как идеальный нападающий для АПЛ.

Наблюдая за ним в деле, можно предположить, что ему не составит большого труда адаптироваться к физическим нагрузкам, связанным с игрой в высшем дивизионе Англии.

Шешко мог покинуть «РБ Лейпциг» еще год назад, но решил задержаться в Германии. Нынешним летом его хотели подписать четыре английских клуба из Лиги чемпионов: «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ньюкасл».

Словенец выбрал «Манчестер Юнайтед», который вообще не играет в еврокубках. Сумма трансфера за 22-летнего форварда составила 75,6 млн евро. Это не самая дорогая сделка в истории «МЮ», но, возможно, одна из самых перспективных.

«Арсенал» выбрал более зрелого нападающего и подписал 27-летнего Виктора Дьекереша из «Спортинга». В свои 22 года Шешко еще предстоит многое улучшить, и, возможно, «канониры» не хотели ждать этого.

Однако у молодого словенца огромный потенциал, и, в принципе, его уже можно назвать готовым форвардом, поэтому у манкунианцев есть все основания с оптимизмом относиться к этому трансферу.

Шешко уже сейчас является довольно качественным универсальным форвардом, который одинаково хорошо и завершает атаки, и развивает. Его игра значительно улучшилась за 2 года в «Лейпциге», куда он перешел из «Зальцбурга» в 2023 году.

В своем первом сезоне в Германии Шешко показал, что его игра будет нацеленной на ворота соперников. Уже в 20 лет на протяжении сезона 2023/24 он забивал со скоростью 0,82 гола в среднем за 90 минут, что стало третьим лучшим показателем в Бундеслиге после Гарри Кейна и Серу Гирасси (оба по 1,14).

Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко в двух сезонах за Лейпциг забил 27 голов в Бундеслиге

Молодой форвард показал, что может быть настоящим бомбардиром перед воротами, забив 13 из 14-ти мячей в Бундеслиге, находясь в штрафной площади соперников. Он также занял 4-е место в лиге по эффективным действиям в штрафной. А в прошлом сезоне словенец показал, что может не только забивать голы, действуя на разных участках поля.

Шешко начал отдаляться от ворот, опустившись на 39-е место в лиге по касаниям мяча в штрафной площади соперника. Он также стал меньше бить по воротам из штрафной площади – в среднем 1,5 удара за матч против 2,4 годом ранее. При этом он забил 13 голов за сезон.

Одна из причин, по которой ему нравится выходить за пределы штрафной площади, заключается в том, что он может забивать и издали. Да и в целом Шешко может точно пробить разными способами. За 2 сезона в «Лейпциге» словенец забил 26 мячей в Бундеслиге без учета пенальти.

У него 14 точных ударов правой ногой, 4 – левой, и 8 – головой. Это говорит о том, что он может завершать атаки разными способами. Многие его голы следуют за резкими движениями и всплеском скорости. В совокупности с физической силой это позволяет ему эффективно бороться с защитниками.

В прошлом сезоне Шешко развивал скорость до 35,7 км/ч – это чуть меньше показателей Эрлинга Холанда. Сравнения с норвежцем стали неизбежными с тех пор, как словенец появился на большой арене, во многом из-за его габаритов, телосложения, голевого чутья и развития сначала в «Зальцбурге», а затем – в Германии. В сезоне 2023/24 Шешко показывал схожую с Холандом стратегию результативной игры, но теперь он, похоже, расширяет свой арсенал.

Это не значит, что словенец лучше норвежца, но, возможно, его игра более разнообразна, поскольку он действует не только в штрафной, взаимодействуя с полузащитниками и вингерами. В прошлом сезоне новичок «МЮ» отдал 5 результативных передач в Бундеслиге – неплохой показатель для нападающего.

В сезоне 2023/24 Шешко выдал 7-матчевую голевую серию, став самым молодым игроком со времен Руди Феллера в кампании 1982/83, забившим в семи играх Бундеслиги подряд. В прошлом сезоне у него была серия из пяти мячей кряду, а бывало всего и по одному голу в пяти матчах.

Словенец пока не слишком стабилен в плане результативности, но это можно объяснить тем, что он еще достаточно молод. «Юнайтед» заполучил очень интересного центрфорварда с хорошим ударом и большим потенциалом, которому, однако, еще предстоит многому научиться.

В защиту молодого нападающего можно сказать, что и манкунианцы сейчас не в том положении, чтобы привлекать звезд мирового уровня. В отличие от «Арсенала», им нужно было подписать форварда не для того чтобы чаще побеждать, а чтобы просто начать побеждать. Все понимают, что «МЮ» сейчас не на том уровне, чтобы выигрывать большие турниры.

В этом есть свои плюсы – к примеру, клуб может позволить себе инвестировать в будущее Шешко и надеяться, что со временем он станет тем игроком, который ему нужен. К тому же этим летом «Юнайтед» вложил значительные средства во всю атакующую линию, подписав также Матеуса Кунью из «Вулверхэмптона» и Брайана Мбемо из «Брентфорда».

Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Мбемо, Беньямин Шешко и Матеус Кунья (слева направо)

Эти два игрока сами по себе создают немало голевой угрозы и любят постоянно меняться позициями с партнерами по команде. Есть вероятность, что Шешко впишется в эту тройку, поскольку тоже может хорошо взаимодействовать с партнерами, в том числе с Куньей, который забил 15 мячей в прошлом сезоне АПЛ.

Мбемо — так называемая «рабочая лошадка» с 20 голами в минувшей кампании, чья подвижность идеально подходит для Шешко, который может опускаться глубже. В прошлом сезоне он совершил больше забегов за спину соперников, когда его команда владела мячом, чем кто-либо другой в Премьер-лиге (418).

Учитывая, что манкунианцы подписали двух футболистов, способных эффективно играть на разных флангах в атаке, необязательно требовать от центрфорварда 20 голов за сезон. Важнее – эффективно взаимодействовать с вингерами, учитывая, что они знают, как забивать в АПЛ. Но в идеале для «МЮ», конечно, сделать из Шешко топового нападающего, который сможет закрыть позицию перед воротами соперника на долгие годы. Потенциал для этого есть.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst

По теме:
ФОТО. Память Жоты: Ливерпуль оставил его место в раздевалке
Легенда МЮ: «Игроки Манчестер Юнайтед выглядят подавленными»
Микель АРТЕТА: «Победа на Олд Траффорд – это огромный результат»
статьи эксклюзив Беньямин Шешко Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18 августа 2025, 08:53 9
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»

Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18 августа 2025, 06:23 20
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
Футбол | 18.08.2025, 13:05
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
Футбол | 18.08.2025, 09:05
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 36
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем