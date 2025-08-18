Реал получит неожиданное усиление после третьего тура Ла Лиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 августа 2025, 10:26 |
Восстановление Джуда Беллингема проходит намного быстрее, чем ожидали в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник и один из лидеров мадридского «Реала» Джуд Беллингем может вернуться на поле намного раньше, чем ожидали в испанской команде.

В июле 22-летний футболист отправился в Лондон, где ему сделали операцию на плече, которое беспокоило игрока последние два года. По предварительным данным, возвращение англичанина ожидалось в конце октября или начале ноября, но ситуация изменилась в последнее время.

По информации испанской прессы, восстановление Беллингема проходит намного быстрее, чем предполагал медицинский штаб королевского клуба. Полузащитник готов помочь команде уже в сентябре – после третьего тура Ла Лиги, который состоится 30 августа, начнется международный перерыв. Он продлится до 14 сентября.

В этот период Беллингем намерен возобновить тренировки, чтобы помочь команде в следующих матчах чемпионата и Лиги чемпионов.

Тренерский штаб «Реала» настроен оптимистично, однако не намерен форсировать возвращение Джуда и будет регулярно следить за его состоянием здоровья.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Джуд Беллингем
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
